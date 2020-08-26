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الرئيسية | خارج الحدود | 115 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

115 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

115 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 26 غشت 2020 - 11:25

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 4676 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكشف مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أنه تم تسجيل 115 حالة وفاة جديدة بكورونا.

وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 16683 حالة، فيما ارتفع إجمالي المصابين إلى 970865 شخصا.

وتعافى 6403 من الإصابة خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 786150 شخصا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - FAHD الأربعاء 26 غشت 2020 - 11:46
اين هو اللقاح الروسي ؟ لمواجهة كورونا اد لم ينفع روسيا كيف سينفع الدول الاخرى او لمجرد لربح المادي فقط
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2 - مواطن مغربي دكي الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:14
الجواب لمن يقول اين هو اللقاح المضاد الفيروس
اللقاح بداو في صناعته وليس جاهز يلزم ملايين الجرعات ومصانع عملاقة لتجهيزه بعد اسبوع ستجهز أول دفعة من اللقاح والعالم لن يتمكن من التوصل إلى اللقاح إلى بعد اكتفاء دولة روسيا أي في أوائل سنة 2021
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