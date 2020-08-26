119 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 365 ألف حالة بعد تسجيل 2243 إصابة جديدة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات تجاوز 21 ألفا بعد تسجيل 119 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفتت المسؤولة نفسها الانتباه إلى أن 3831 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين يقترب من 315 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.