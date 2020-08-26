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تأجيل عقد منتدى دافوس العالمي إلى صيف 2021

تأجيل عقد منتدى دافوس العالمي إلى صيف 2021
هسبريس من الرباط
الأربعاء 26 غشت 2020 - 17:26

أعلنت إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الأربعاء، عن تأجيل قمة دافوس 2021 المقرر عقدها بالأساس في الشتاء في المنتجع السويسري إلى "بداية الصيف المقبل" لعدم توافر الظروف المناسبة لتنظيمها "بشكل آمن" في يناير في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن "المنتدى الاقتصادي العالمي قرر بعد ظهر اليوم إعادة جدولة اللقاء السنوي لعام 2021 في مطلع الصيف المقبل"، مضيفة أن القرار اتخذ بعدما ارتأى خبراء أنه من غير الممكن عقد القمة "بشكل آمن في يناير".

وأضافت أن القرار "لم يكن سهلا، إذ ثمة حاجة ملحة لجمع قادة العالم" من أجل التخطيط لـ"إعادة إطلاق الاقتصاد ما بعد كوفيد-19".

وكانت إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي قد أفادت مطلع يونيو بأنها تود الإبقاء على الملتقى السنوي في المدينة الصغيرة الواقعة في جبال الألب السويسرية، مع إجراء محادثات "حضوريا وافتراضيا".

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1 - Fouad الأربعاء 26 غشت 2020 - 17:52
مؤتمر دافوس في يناير و الغي اما الدراسة في المغرب دخول في شتنبر حلل وناقش
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