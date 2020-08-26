تأجيل عقد منتدى دافوس العالمي إلى صيف 2021

هسبريس من الرباط

أعلنت إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الأربعاء، عن تأجيل قمة دافوس 2021 المقرر عقدها بالأساس في الشتاء في المنتجع السويسري إلى "بداية الصيف المقبل" لعدم توافر الظروف المناسبة لتنظيمها "بشكل آمن" في يناير في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن "المنتدى الاقتصادي العالمي قرر بعد ظهر اليوم إعادة جدولة اللقاء السنوي لعام 2021 في مطلع الصيف المقبل"، مضيفة أن القرار اتخذ بعدما ارتأى خبراء أنه من غير الممكن عقد القمة "بشكل آمن في يناير".

وأضافت أن القرار "لم يكن سهلا، إذ ثمة حاجة ملحة لجمع قادة العالم" من أجل التخطيط لـ"إعادة إطلاق الاقتصاد ما بعد كوفيد-19".

وكانت إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي قد أفادت مطلع يونيو بأنها تود الإبقاء على الملتقى السنوي في المدينة الصغيرة الواقعة في جبال الألب السويسرية، مع إجراء محادثات "حضوريا وافتراضيا".