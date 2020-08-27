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الرئيسية | خارج الحدود | 121 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

121 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

121 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 27 غشت 2020 - 10:50

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، تسجيل 4711 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أنه تم تسجيل 121 حالة وفاة جديدة بكورونا.

وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 16804 حالة، فيما ارتفع إجمالي المصابين إلى 9755756 شخصا.

وتعافى 6411 من الإصابة خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 792561 شخصا، بينما بقي هناك 166211 حالة نشطة حتى الآن.

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