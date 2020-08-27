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كُتّاب وآراء
المشيشي يتخلى عن ضم أول وزير كفيف في تونس
أعلن مكتب الإعلام لرئيس الحكومة المكلف بتشكيلها، هشام المشيشي، تخليه اليوم الخميس عن ضم وزير كفيف، للمرة الأولى في تاريخ تونس، إلى الحكومة المقترحة.
وجاء قرار المشيشي عقب تدوينة نشرها الوزير المقترح وليد الزيدي، أمس الاربعاء على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أعلن فيها "التعفّف عن المنصب".
وقال المكلف بالإعلام لدى المشيشي، فيصل ضو، إن رئيس الحكومة "قرر التخلي عن اسم وليد الزيدي من تشكيلة الحكومة المقترحة، وسيتم تعويضه بشخصية أخرى".
ونقل ضو عن المشيشي قوله إنه "لا مجال للتردد في خدمة تونس والتعفف عن تلبية نداء الواجب الوطني".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
شحال داز عندنا من وزير مكفوف
كيشوفو بلاد خاصها تزيد قدام و كيدير راسو مكفوف