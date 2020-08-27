24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2306:5413:3417:0820:0421:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الإبراهيمي: المغاربة ينتظرون معطيات دقيقة وشفافة حول "كورونا" (5.00)

  2. ‪مساعدون اجتماعيون يشتكون من "تعسف الصحة" (5.00)

  3. برلمانيون يقترحون "سنة بيضاء" لتجنب خطر السنة الدراسية القادمة (3.00)

  4. قانون جديد يُدخل رسوم المدارس الخاصة والتأمين إلى "جبة الوزارة" (2.33)

  5. وفاة عامل آخر من "مطاحن الساحل" المعتصمين (2.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | المشيشي يتخلى عن ضم أول وزير كفيف في تونس

المشيشي يتخلى عن ضم أول وزير كفيف في تونس

المشيشي يتخلى عن ضم أول وزير كفيف في تونس
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 27 غشت 2020 - 11:30

أعلن مكتب الإعلام لرئيس الحكومة المكلف بتشكيلها، هشام المشيشي، تخليه اليوم الخميس عن ضم وزير كفيف، للمرة الأولى في تاريخ تونس، إلى الحكومة المقترحة.

وجاء قرار المشيشي عقب تدوينة نشرها الوزير المقترح وليد الزيدي، أمس الاربعاء على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أعلن فيها "التعفّف عن المنصب".

وقال المكلف بالإعلام لدى المشيشي، فيصل ضو، إن رئيس الحكومة "قرر التخلي عن اسم وليد الزيدي من تشكيلة الحكومة المقترحة، وسيتم تعويضه بشخصية أخرى".

ونقل ضو عن المشيشي قوله إنه "لا مجال للتردد في خدمة تونس والتعفف عن تلبية نداء الواجب الوطني".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مغربي من حنوب افريقيا الخميس 27 غشت 2020 - 11:38
حنا سبقناهم في هذ الشي
شحال داز عندنا من وزير مكفوف
كيشوفو بلاد خاصها تزيد قدام و كيدير راسو مكفوف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - الحكمة الخميس 27 غشت 2020 - 11:44
التعفف عن المناصب من شيم من يهاب لقاء الله و يقدر ثقل المسؤولية و عظم الأمانة..... أما أن تجلس في مكتب مريح و تتقاضى راتبا سمينا و تنتظر تقاعدا مريحا و تتعذر بأن صلاحياتك محدودة و أنك لا تمتلك عصا سحرية للتغيير فأنت خائن لضميرك و مبادئك.....و لن ينفعك رئيس أو حاكم أو حزب او بلد بأكمله يوم الحساب.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
3 - FENANE الخميس 27 غشت 2020 - 11:47
ادرسوا التاريخ ،انما تعمى القلوب التي في الصدور ولا تعمى الابصار ،انظروا الي طه حسين عندما عين وزيرا للتربية والتعليم بمصر ،العلم نور والجهل عار ،فالبصر مظلم لكن العقل نور ،ان الوطن يحاسبنا على اعمالنا وليس على مظاهرنا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
4 - saloum الخميس 27 غشت 2020 - 11:47
للاسف العالم جله كيخدم الناس اعتمادا على كفاءاتهم العلمية المحظة والعقلية السليمة الا العرب ((البعض منهم))كيخدمو الناس على نسبهم وحسبهم ولا يولون اهتمام للكفاءة والخبرة عيب وعار حكومة تعين شخص كفيف والكل يشهد له بالخبرة العلمية الاذبية وبعد حين يثم التخلي عليه وعنه ولا مبرر أعطي لهذا القرار ولكن ربي يمهل ولايهمل فالكفيف خذا ليه ربي حبيبتيه وعوضهم بالعلم والثقافة والبعض حال عينيه ولكن معمي البصيرة اللهم عافينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
5 - Me again الخميس 27 غشت 2020 - 11:54
كيف لحكومات ان تضم كفيف او شخص آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة و جميع وزراء تلك الحكومات هم المعوقين الحقيقيين الذين يحتاجون في حياتهم اليومية الى الشيفور و العساس و الحارس و الكاردكور و الكارديان و الطباخ و الطباخة و ربة البيت و عاملة البيت و عامل نظافة و الخدام و الخدامة و السخار و السخارة و الجردينيي و الكسال و المساعد و المرشد كما يحتاجون الى الاحتياجات الخاصة من مصاعد كهربائية و درج كهربائي و ولوجيات قرب و حول و داخل مقر العمل و البيت و iPhone و iPad للهو و اللعب و سيارات فارهة باحتياجات خاصة تناسبهن و مراحيض ملائمة لهم و متوفرة على الاحتياجات الخاصة بهم و لما لا كرسي متحرك لعدم قدرتهم على الاعتماد على انفسهم حتى في تبضع ما يحتاجون و طهي ما يأكلون او غسيل ملابسهم الداخلية و رسوبهم في الحصول على رخصة السياقة للاستغناء على السائق الخاص بل لا يتقنون ركوب الدراجات الهوائية و فقط يتصورون بجانبها في مناسبات استعراضية امام الكاميرا... و البلدان التي تحترم نفسها و مواطنيها فجميع تلك الحاجيات الخاصة هي متوفرة فقط لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعدون VIP الحقيقيين!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
6 - rachida الخميس 27 غشت 2020 - 11:59
السلام عليكم.إيه الدول ديال بصاح كاتقلب على الكفاءات بغض النظر إذا كان صاحب الكفاءة كفيف أو أصم أو حتى من جنسية أخرى أو ديانة أخرى أو أنثى أو ذكر.المهم الكفاءة ثم الكفاءة والمسلمين ديالنا كايختاروا غير الأصحاء باش إزيد إصحاحوا كثر على ظهر الشعب. إقدر تلقى داك الكفيف حسن من الصحيح وخير منو كاع فالكفاءة كما كايتقال يضع سره في أضعف خلقه وحسب الدراسات كايكون الكفيف والأصم والأبكم حسن من الصحيح وكفؤ عليه ولكن آش تقول في الدول ديال باك صاحبي من غير قولة حسبي الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.