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117 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
الخميس 27 غشت 2020 - 14:37
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 367 ألف حالة بعد تسجيل 2190 إصابة جديدة.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات ارتفع ليبلغ 21 ألفا و137 حالة، بعد تسجيل 117 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
ولفتت المسؤولة نفسها الانتباه إلى أن 3822 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 316 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".