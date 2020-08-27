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الرئيسية | خارج الحدود | الجائحة تدمر ازدهار السياحة في العاصمة الفرنسية

الجائحة تدمر ازدهار السياحة في العاصمة الفرنسية

الجائحة تدمر ازدهار السياحة في العاصمة الفرنسية
هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 27 غشت 2020 - 20:40

سجلت السياحة في باريس، إحدى أكثر مدن العالم استقطابا للزوار، تراجعا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ما يثير المخاوف من إغلاق واسع لآلاف الأنشطة التجارية التي تعتمد على الزوار الشغوفين من داخل البلاد وخارجها، حسبما أعلنت مسؤولة بارزة الخميس.

وبسبب جائحة كوفيد-19 تراجع عدد السياح الذين زاروا العاصمة الفرنسية بنحو 14 مليون شخص في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، حسبما أعلنت رئيسة منطقة إيل-دو-فرانس (منطقة باريس) فاليري بيكريس.

وقالت بيكريس في مؤتمر صحافي إن "السياحة نشاط اقتصادي ثمين للغاية بالنسبة لإيل-دو-فرانس، تمثل 500 ألف وظيفة وما بين 7 و8 بالمئة من النمو الإقليمي".

وأضافت "خلال السنوات الأربع الماضية، واظبنا على الإعلان عن أعداد قياسية من الزوار. لذا من المحزن جدا أن نرى الوباء يدمر قطاعا ديناميكيا ومزدهرا للغاية".

وتراجعت عائدات السياحة من 10,2 مليار يوروو (12 مليار دولار) للفترة من يناير إلى يونيو 2019 إلى 3,8 مليار يورو (4,5 مليار دولار) عن نفس الفترة عام 2020.

وفيما ما زال العديد من الطائرات جاثمة في المطارات مع تقليص عدد رحلات المسافات البعيدة، فإن عدد السياح العالميين الذين زاروا مدينة النور، تراجع بنسبة 68 بالمئة فيما تراجع عدد السياح الداخليين بنسبة 54 بالمئة.

ويميل السياح من الخارج لإنفاق أكثر بمرتين أو ثلاثة عما ينفقه المقيمون في فرنسا، ما يعني تراجع المداخيل بشكل حاد.

ويتوقع نصف الأعمال التجارية في المنطقة تحسن الأوضاع بنهاية أكتوبر، بفضل زبائن فرنسيين وسياح من دول أوروبية مجاورة.

لكن تراجع حجوزات رحلات المسافات البعيدة بنسبة 80 بالمئة، يعني أن العديد من رجال الأعمال ما زالوا يشعرون بالقلق.

وقالت بيكريس إن باريس ومنطقتها وجهة آمنة للسفر، معربة عن الاستياء من تصنيف ألمانيا وبلجيكا هذه المنطقة على قائمة الوجهات المعرضة للمخاطر.

وتعمل منطقة إيل-دو-فرانس على تصنيف صحي آمن يتضمن إجراءات مشددة لطمأنة السياح الأجانب.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الخميس أن الكمامات والأقنعة الواقية ستصبح إلزامية في أنحاء باريس بعد تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات.

ووضع الكمامة إلزامي في وسائل النقل العام في أنحاء البلاد، وفي غالبية الأماكن العامة المغلقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - عنتاب بريك الخميس 27 غشت 2020 - 21:11
سبحان الله !!يجب قبل كل شيء الاهتمام بمشاكل السياحة في المغرب قبل مشاركة القرّاء هموم سياحة فرنسا !!
حنا في المغرب مالنا ومال السياحة الفرنسية ام ان هناك تكريس عقدة التبعية ! وحتى السياحة في العالم تضررت بالجائحة وليس فقط باريس
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2 - Rayan الخميس 27 غشت 2020 - 21:17
وبسبب جائحة كوفيد-19 تراجع عدد السياح الذين زاروا العاصمة الفرنسية بنحو 14 مليون شخص في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، حسبما أعلنت رئيسة منطقة إيل-دو-فرانس (منطقة باريس) فاليري بيكريس.ا. ا‏بالنسبة لفرنسا فإن ‏هناك تعود الاجتماعية ‏أما في المغرب في السياحة قد ماتت وليس هناك تعويضات اجتماعية وزيد وزيد وزيدأما المغرب
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3 - snake الخميس 27 غشت 2020 - 21:27
هادوك قادة بيهم بلادهم الى جلسو شوماج، كايتخلصو مزيان ويعيشو بكرامتهم، بحال بحال فالمغرب الناس ديال السياحة مابقى لهم والو ويخرجو يطلبو فالزناقي، كن كنا بلاد ديال بصح كون وفينا بوعدنا وغطيناهم عالأقل الدعم الى غاية يناير كيف ما قالو، ماشي تخلو ناس شهراين دابا بلا ريال بلا زوج
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4 - noureddine الخميس 27 غشت 2020 - 21:27
اوا دبا الفيزا ديالكم كولوها ما بقات لفرنسا لا تيوان بقى فدارك تحمي بلادك واولادك.
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