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كُتّاب وآراء
ألمانيا تحظر الفعاليات الكبيرة حتى آخر عام 2020
اتفقت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في ألمانيا على حظر الفعاليات الكبيرة التي لا يمكن تفادي الاختلاط فيها والالتزام بقواعد النظافة الصحية خلالها، حتى نهاية العام الحالي على الأقل.
وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من المشاركين في المشاورات التي أجرتها المستشارة انجيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق أيضا على تشكيل مجموعة عمل على مستوى رؤساء مكاتب رؤساء الحكومات، لطرح مقترح بخصوص التعامل الموحد مع الفعاليات الرياضية على مستوى ألمانيا، بحلول نهاية أكتوبر المقبل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
عندنا في المغرب تقريبا نفس قرارات كل دول العالم ،لكن هناك شعب اسمه المغربي ، النقذ الفارغ و الكلام الفارغ .