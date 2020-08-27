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الرئيسية | خارج الحدود | ألمانيا تحظر الفعاليات الكبيرة حتى آخر عام 2020

ألمانيا تحظر الفعاليات الكبيرة حتى آخر عام 2020

ألمانيا تحظر الفعاليات الكبيرة حتى آخر عام 2020
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 27 غشت 2020 - 17:40

اتفقت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في ألمانيا على حظر الفعاليات الكبيرة التي لا يمكن تفادي الاختلاط فيها والالتزام بقواعد النظافة الصحية خلالها، حتى نهاية العام الحالي على الأقل.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من المشاركين في المشاورات التي أجرتها المستشارة انجيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق أيضا على تشكيل مجموعة عمل على مستوى رؤساء مكاتب رؤساء الحكومات، لطرح مقترح بخصوص التعامل الموحد مع الفعاليات الرياضية على مستوى ألمانيا، بحلول نهاية أكتوبر المقبل.

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1 - حميد الخميس 27 غشت 2020 - 18:19
العالم اجمعه يتخد الاجراءات لمنع انتشار الفيروس ، و يتم تطبيقه فعليا، و لا يكثر الكلام الفارغ.
عندنا في المغرب تقريبا نفس قرارات كل دول العالم ،لكن هناك شعب اسمه المغربي ، النقذ الفارغ و الكلام الفارغ .
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