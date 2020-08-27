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الرئيسية | خارج الحدود | منظمة تطالب الجزائر بوقف "المضايقات القضائية"

منظمة تطالب الجزائر بوقف "المضايقات القضائية"

منظمة تطالب الجزائر بوقف "المضايقات القضائية"
هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 27 غشت 2020 - 18:59

دعت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات الجزائرية إلى وقف "المضايقات القضائية الممنهجة" ضد الصحافيين، بعد أيام من صدور حكم جديد بالسجن ضد صحافي.

وقات المنظمة في بيان إنها "تدعو السلطات إلى وقف المضايقات القضائية الممنهجة للصحافيين واحترام الحق في الحصول على المعلومات من خلال رفع الحصار عن المواقع الإخبارية".

وأضافت "يتعين على السلطات الجزائرية أن تنهي على الفور حملة متصاعدة من المضايقات القضائية التي شهدت مؤخرًا إصدار أحكام قاسية بالسجن بحق صحافيين بارزين لمجرد تعبيرهما عن آرائهما أو لتغطية الاحتجاجات".

والاثنين حكمت محكمة في قسنطينة في شمال شرق الجزائر بالسجن عامين مع النفاذ على الصحافي والناشط من أجل الديموقراطية عبد الكريم زغيلاش لإدانته بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية" و"إهانة رئيس الجمهورية".

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1 - عدمي و افتخر الخميس 27 غشت 2020 - 20:16
زعما حنا طفرناه نفس المنظمات نتاقضات المغرب و كال انها انتهازية و محرضة من طرف الخارج و كاليها ديها فراسك و جمع شي ما يسما بفنانين و ما يسما سياسيين دور معاهم و الشبكة الاعلامية المخزنية حتى هي قالت هاد المنظمات مدعومة من الخارج هههه صراحة كاع الدول العربية مسكيين بنفس المغرفة واخا تكون عندها الفلوس كتبقا الحقوق فالحضيض
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