منظمة تطالب الجزائر بوقف "المضايقات القضائية"

هسبريس - أ.ف.ب

دعت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات الجزائرية إلى وقف "المضايقات القضائية الممنهجة" ضد الصحافيين، بعد أيام من صدور حكم جديد بالسجن ضد صحافي.

وقات المنظمة في بيان إنها "تدعو السلطات إلى وقف المضايقات القضائية الممنهجة للصحافيين واحترام الحق في الحصول على المعلومات من خلال رفع الحصار عن المواقع الإخبارية".

وأضافت "يتعين على السلطات الجزائرية أن تنهي على الفور حملة متصاعدة من المضايقات القضائية التي شهدت مؤخرًا إصدار أحكام قاسية بالسجن بحق صحافيين بارزين لمجرد تعبيرهما عن آرائهما أو لتغطية الاحتجاجات".

والاثنين حكمت محكمة في قسنطينة في شمال شرق الجزائر بالسجن عامين مع النفاذ على الصحافي والناشط من أجل الديموقراطية عبد الكريم زغيلاش لإدانته بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية" و"إهانة رئيس الجمهورية".