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كُتّاب وآراء
رئيس وزراء اليابان يعلن استقالته "لأسباب صحية"
أعلن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي اليوم الجمعة أنه سيستقيل من منصبه لأسباب صحية بعد قضاء سبع سنوات وثمانية أشهر في إدارة شؤون البلاد.
وقال آبي إنه كان قد شعر باعتلال صحته في منتصف يوليوز الماضي، وتم تشخيص حالته الصحية، بعد زيارة المستشفى مرتين في وقت سابق هذا الشهر، بمرض في الأمعاء يسمى "التهاب القولون التقرحي".
ويأتي إعلان آبي الاستقالة من منصبه بعد أربعة أيام فقط من الإعلان رسميا أنه أكثر رؤساء وزراء اليابان بقاء في السلطة، حيث أمضى 2799 يوما متواصلا في منصبه.