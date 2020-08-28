24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2406:5513:3417:0720:0321:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أخصائي: التحاليل المخبرية السلبية لا تعني عدم الإصابة بـ"كورونا" (5.00)

  2. شركات التأمين تثير الجدل بقرار حول "توحيد خلوص حوادث السير" (5.00)

  3. "تبريرات الدخول المدرسي" تثير حنق معلقين على الوزير أمزازي (1.00)

  4. المغرب يسجل 1221 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة (1.00)

  5. "الدقة المراكشية" تسقط 4 شبان في يد الشرطة (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | رئيس وزراء اليابان يعلن استقالته "لأسباب صحية"

رئيس وزراء اليابان يعلن استقالته "لأسباب صحية"

رئيس وزراء اليابان يعلن استقالته "لأسباب صحية"
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 28 غشت 2020 - 10:30

أعلن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي اليوم الجمعة أنه سيستقيل من منصبه لأسباب صحية بعد قضاء سبع سنوات وثمانية أشهر في إدارة شؤون البلاد.

وقال آبي إنه كان قد شعر باعتلال صحته في منتصف يوليوز الماضي، وتم تشخيص حالته الصحية، بعد زيارة المستشفى مرتين في وقت سابق هذا الشهر، بمرض في الأمعاء يسمى "التهاب القولون التقرحي".

ويأتي إعلان آبي الاستقالة من منصبه بعد أربعة أيام فقط من الإعلان رسميا أنه أكثر رؤساء وزراء اليابان بقاء في السلطة، حيث أمضى 2799 يوما متواصلا في منصبه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - ملاحظ الجمعة 28 غشت 2020 - 10:44
عندما يحدث مثل هذا عندنا سنتقدم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
51
2 - بصراحة الجمعة 28 غشت 2020 - 11:02
بقاءَه في منصبه كل هذه السنوات لَمْ يَكُنْ حبا في المنصب بل رغبة في خدمة بلاده وتطويرها لاَ رغبة في تطوير رصيده البنكي وتنمية مشاريعه الخاصة وكذلك منأجل قضاء حاجات مُنْتَخِبِه الذين صوتوا عليه وكان عند حسن ظنهم به لذلك كان أطول رئيس وزراء جلوسا في كرسي الرئاسة ولِأَنَّه كذلك لم يدفع لهم لكي يصوتوا عليه .صوتوا عليه من أجل الواجب فكان أهلا له .لَهْلاَ يَحْرَمْنا ولهلا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه ولا يرحمنا ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - Moi الجمعة 28 غشت 2020 - 11:05
Bravo
الله اشافيك. هذه هي الدمقراطية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - كمال الجمعة 28 غشت 2020 - 11:06
هذا التصرف واحد من بين اسرار تقدم اليبانيون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
5 - باحث الجمعة 28 غشت 2020 - 11:13
حنا عندنا شي وحدين وخا يبقى فيهم ععرق والله مايتفرقو على الكرسي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
6 - هشام كولميمة الجمعة 28 غشت 2020 - 11:16
تحية للمعلق الأول لقد لخصت ما نريد قوله.و أضيف علينا نحن الشعب أن نحسن الإختيار و أن نفرض ربط المسؤولية بالمحاسبة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
7 - المرابط الجمعة 28 غشت 2020 - 11:17
لا يمكن انتظار حدوث مثل هذا عندنا أبدا، لسبب بسيط أن منظورنا للكرسي وللسلطة مغاير لما هو متداول عند غيرنا. والأمثلة تحيط بنا من كل جانب . فإن لم تُفَعَّل مؤسسات المراقبة والمحاسبة في بلادنا فسوف يبقى التهافت والصراع من أجل الكراسي مستمرا . والتغيير لا يأتي من فراغ بل يتطلب نظالا ووقتا . . .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
8 - abdelfattah الجمعة 28 غشت 2020 - 11:25
الناس لي كتخدم او كتفهم راسها برا نغيز ولا غميز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
9 - الدكالي الجمعة 28 غشت 2020 - 11:27
لشعب ولحكومة الكل له ثقافة واحدة.شعب اليابان بدون حجر صحي بدون عقوبات فهو ملتزم مع نفسه مع المجتمع مع الثقافة.لا يحتاج الئ القمع.ام حكومتنا الموقرة .واعضاءها.هو لا يءمنون بالاستقاة بل بالاقالة.لذكلك تراهم من جديد بعد اقالتهم او عزلهم او اعغاءهم او طردهم .معندهش الكمارة.هذه تربيتهم وتقافتهم،.!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
10 - محمد ألزا الجمعة 28 غشت 2020 - 11:31
لن يحذث مثل هذا عندنا ابدا
الله احفظ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
11 - jaalal الجمعة 28 غشت 2020 - 11:32
هنا في المغرب وخايكون كيقطرو ليه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
12 - برامين الجمعة 28 غشت 2020 - 11:33
لعقوبة لعندنا ،المشكل عندنا ليس له ادنی ما يمكن لاعلان استقالته ،لا نتاءج سياسته ولا شعبية حكومته في مستوی ذلك،في الحقيقة نحن لا نتوفر علی حكومة ،اما الوزير الاول ليس الا دمية واي كان يمكن ان يشغل منصبه في بلا د اخری لا اظن انه بامكانه مزاولة مهنة الطب۔
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
13 - بوحاطي الجمعة 28 غشت 2020 - 11:33
كون كان العتماني واخا يشوف الموت قداموا والله ما يستقل الناس لي عندهم ضمير متى نصبج.متلهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.