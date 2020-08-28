إسبانيا تعلن عن رحلة بحرية جديدة في 4 شتنبر

هسبريس - أمال كنين

أعلنت السفارة الإسبانية بالرباط تنظيم رحلة بحرية جديدة من ميناء طنجة المتوسط نحو الجزيرة الخضراء في الرابع من شتنبر المقبل، للمسافرين من حاملي الجنسية الإسبانية أو الذين يحملون تصريح إقامة في إسبانيا والمركبات المسجلة في الاتحاد الأوروبي.

وتوضح السفارة الإسبانية أن آخر أجل للتسجيل على متن الرحلة هو يوم الإثنين المقبل على الساعة الثانية، معلنة أنه "يجب أن يكون الركاب قادرين على إثبات وجهتهم داخل إسبانيا".

وتستهدف هذه العملية الخاصة الإسبان والمقيمين في إسبانيا الذين يسافرون بصحبة أو بدون مركبة مسجلة في أوروبا.

وستعتمد معايير الصعود على متن الباخرة على ترتيب الطلب، وتخضع لتوفر المقاعد والدفع، الذي سيتم عبر الإنترنت فقط عن طريق بطاقة الائتمان.

وتجاوز مجموع المواطنين الإسبانيين والمقيمين بالأراضي الإسبانية الذين تم إجلاؤهم من المغرب منذ بداية إجراءات الحجر الصحي في مارس الماضي 20 ألف شخص.

وتذكر السفارة الإسبانية بالرباط أن ‏هذه السنة، أكثر من أي وقت مضى، على المواطنين "السفر في أمان وبكل مسؤولية"، وتقول: "إذا سافرت إلى الخارج ضع في اعتبارك الوضع غير المؤكد في ما يخص: الحدود أو الحجر الصحي أو القيود المفروضة على التنقل".