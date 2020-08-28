24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2406:5513:3417:0720:0321:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. شركات التأمين تثير الجدل بقرار حول "توحيد خلوص حوادث السير" (5.00)

  2. المغرب يسجل 1221 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة (1.00)

  3. "الدقة المراكشية" تسقط 4 شبان في يد الشرطة (1.00)

  4. ازدحام الطرامواي (0)

  5. أولياء تلاميذ التعليم الخاص ينتقدون تدبير الموسم الدراسي الجديد‬ (0)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | إسبانيا تعلن عن رحلة بحرية جديدة في 4 شتنبر

إسبانيا تعلن عن رحلة بحرية جديدة في 4 شتنبر

إسبانيا تعلن عن رحلة بحرية جديدة في 4 شتنبر
هسبريس - أمال كنين
الجمعة 28 غشت 2020 - 14:27

أعلنت السفارة الإسبانية بالرباط تنظيم رحلة بحرية جديدة من ميناء طنجة المتوسط نحو الجزيرة الخضراء في الرابع من شتنبر المقبل، للمسافرين من حاملي الجنسية الإسبانية أو الذين يحملون تصريح إقامة في إسبانيا والمركبات المسجلة في الاتحاد الأوروبي.

وتوضح السفارة الإسبانية أن آخر أجل للتسجيل على متن الرحلة هو يوم الإثنين المقبل على الساعة الثانية، معلنة أنه "يجب أن يكون الركاب قادرين على إثبات وجهتهم داخل إسبانيا".

وتستهدف هذه العملية الخاصة الإسبان والمقيمين في إسبانيا الذين يسافرون بصحبة أو بدون مركبة مسجلة في أوروبا.

وستعتمد معايير الصعود على متن الباخرة على ترتيب الطلب، وتخضع لتوفر المقاعد والدفع، الذي سيتم عبر الإنترنت فقط عن طريق بطاقة الائتمان.

وتجاوز مجموع المواطنين الإسبانيين والمقيمين بالأراضي الإسبانية الذين تم إجلاؤهم من المغرب منذ بداية إجراءات الحجر الصحي في مارس الماضي 20 ألف شخص.

وتذكر السفارة الإسبانية بالرباط أن ‏هذه السنة، أكثر من أي وقت مضى، على المواطنين "السفر في أمان وبكل مسؤولية"، وتقول: "إذا سافرت إلى الخارج ضع في اعتبارك الوضع غير المؤكد في ما يخص: الحدود أو الحجر الصحي أو القيود المفروضة على التنقل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.