24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:24
|06:55
|13:34
|17:07
|20:03
|21:21
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ازدحام الطرامواي
- أولياء تلاميذ التعليم الخاص ينتقدون تدبير الموسم الدراسي الجديد
- "الفيروس" يتمدد في المغرب .. "كورونا" يقتحم مدن وقرى الجنوب
- دراسة: للنساء أفضل تجاوب مناعي ضد كوفيد-19
- باريس تتواصل مع الرباط لترحيل أطفال مشرّدين في شوارع فرنسا
شركات التأمين تثير الجدل بقرار حول "توحيد خلوص حوادث السير" (5.00)
المغرب يسجل 1221 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة (1.00)
أولياء تلاميذ التعليم الخاص ينتقدون تدبير الموسم الدراسي الجديد (0)
- التخلي عن خدمات 95 ربانا يُكلف شركة "لارام" 36 مليار سنتيم - (134)
- وزير التربية يحاول الفكاك من "ورطة" الدخول المدرسي الجديد - (130)
- هكذا تستنزف مدارس خاصة أولياء التلاميذ بتكاليفِ تأمينٍ خيالية - (129)
- تيار بنكيران يستعد للإطاحة بالعثماني عبر التلويح بمؤتمر استثنائي - (121)
- باريس تتواصل مع الرباط لترحيل أطفال مشرّدين في شوارع فرنسا - (77)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إسبانيا تعلن عن رحلة بحرية جديدة في 4 شتنبر
أعلنت السفارة الإسبانية بالرباط تنظيم رحلة بحرية جديدة من ميناء طنجة المتوسط نحو الجزيرة الخضراء في الرابع من شتنبر المقبل، للمسافرين من حاملي الجنسية الإسبانية أو الذين يحملون تصريح إقامة في إسبانيا والمركبات المسجلة في الاتحاد الأوروبي.
وتوضح السفارة الإسبانية أن آخر أجل للتسجيل على متن الرحلة هو يوم الإثنين المقبل على الساعة الثانية، معلنة أنه "يجب أن يكون الركاب قادرين على إثبات وجهتهم داخل إسبانيا".
وتستهدف هذه العملية الخاصة الإسبان والمقيمين في إسبانيا الذين يسافرون بصحبة أو بدون مركبة مسجلة في أوروبا.
وستعتمد معايير الصعود على متن الباخرة على ترتيب الطلب، وتخضع لتوفر المقاعد والدفع، الذي سيتم عبر الإنترنت فقط عن طريق بطاقة الائتمان.
وتجاوز مجموع المواطنين الإسبانيين والمقيمين بالأراضي الإسبانية الذين تم إجلاؤهم من المغرب منذ بداية إجراءات الحجر الصحي في مارس الماضي 20 ألف شخص.
وتذكر السفارة الإسبانية بالرباط أن هذه السنة، أكثر من أي وقت مضى، على المواطنين "السفر في أمان وبكل مسؤولية"، وتقول: "إذا سافرت إلى الخارج ضع في اعتبارك الوضع غير المؤكد في ما يخص: الحدود أو الحجر الصحي أو القيود المفروضة على التنقل".