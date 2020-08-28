قضاء صقلية يرفض إغلاق مراكز استقبال المهاجرين

هسبريس من الرباط

رفضت المحكمة الإدارية الجهوية بصقلية في إيطاليا مرسوما صدر في 23 غشت الجاري عن نيلو موسوميتشي، رئيس جزيرة صقلية، يأمر فيه بإغلاق جميع مراكز استقبال المهاجرين، وكان موضوع استئناف تقدمت به الحكومة.

المرسوم يقضي بإغلاق جميع مراكز استقبال المهاجرين المتواجدة في الجزيرة، حيث نص على نقل جميع المهاجرين الموجودين في "النقاط الساخنة" ومراكز الاستقبال بصقلية إلى أماكن أخرى خارج الجزيرة، كما يقضي بمنع دخول وعبور ورسو قوارب صغيرة أو كبيرة في صقلية، بما فيها تلك التابعة للمنظمات غير الحكومية.

وهدد رئيس جزيرة صقلية باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة الإيطالية إذا لم يتم تنفيذ أمره بإخلاء الجزيرة من المهاجرين، لتقرر الحكومة اللجوء إلى القضاء من أجل وقف المرسوم.

وقالت وزارة الداخلية الإيطالية، في بيان لها، إنها تلتزم دائما بالحد من تأثير الضغط القوي الذي تسببه الهجرة على صقلية، موردة أنه تم نقل نحو 3500 مهاجر من صقلية منذ شهر يوليوز الماضي.

وأكدت وزارة الداخلية أن وزارة الصحة شرعت ابتداء من شهر غشت الجاري في إجراء اختبارات لجميع المهاجرين القادمين عن طريق البحر للتأكد مما إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا المستجد.