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الرئيسية | خارج الحدود | الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات جديدة على تركيا

الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات جديدة على تركيا

الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات جديدة على تركيا
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 28 غشت 2020 - 17:53

حذّر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تركيا من احتمال فرض عقوبات جديدة عليها، تشمل تدابير اقتصادية واسعة النطاق، ما لم يتم تحقيق تقدم باتّجاه خفض التوتر مع اليونان وقبرص في شرق المتوسط.

وقال بوريل إن التكتل يرغب بمنح "الحوار فرصة جدية" لكنه ثابت في دعمه للبلدين العضوين (اليونان وقبرص) في الأزمة، ما عزز المخاوف من إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية.

وأعاد نزاع بشأن الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز إشعال الخصومة التاريخية بين أثينا وأنقرة، حيث أجرى كل من البلدين تدريبات عسكرية بحرية منفصلة.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين يعقدون اجتماعا في برلين على طلب قبرص فرض عقوبات على مزيد من الأشخاص على خلفية دورهم في عمليات التنقيب التي تجريها تركيا في مساحات مائية تطالب بها الجزيرة.

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