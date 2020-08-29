24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:25
|06:56
|13:33
|17:06
|20:02
|21:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "البيجيدي" يراهن على التواصل لدحر "كورونا" من يعقوب المنصور
- نشر محتويات زائفة يجرّ ستّينيا إلى القضاء بفاس
- عودة كافة موظفي القطاع العام للعمل غدا بالسعودية
- الإمام ديكو يوجه تحذيرا إلى المجموعة العسكرية بمالي
- تركيا تجري مناورات عسكرية جديدة شرق المتوسط
طبيبة مغربية ترصد مخلفات فيروس "كورونا" على جسم الإنسان (5.00)
"البيجيدي" يراهن على التواصل لدحر "كورونا" من يعقوب المنصور (1.00)
- المغرب يسجل 1404 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (95)
- وزارة التربية تطالب المدارس بملاءمة التعليم الحضوري و"عن بعد" - (85)
- آباء يؤجلون تسجيل أبنائهم ترقبا لخفض واجبات المدارس الخاصة - (71)
- التلاميذ يعودون إلى الأقسام وسط تدابير احترازية جديدة في أوروبا - (60)
- طبيبة مغربية ترصد مخلفات فيروس "كورونا" على جسم الإنسان - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عودة كافة موظفي القطاع العام للعمل غدا بالسعودية
تشهد السعودية غدا الأحد عودة موظفي القطاع العام إلى كافة مقرات العمل مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وتضمن قرار عودة الموظفين للعمل منح رئيس الجهة أو من يفوضه صلاحية تطبيق العمل عن بعد لعدد من موظفي الجهة.
واشترط القرار ألا تتجاوز نسبة من يعملون عن بعد 25 بالمئة من موظفي الجهة، وتمكين من يعملون عن بعد من أداء مهامهم من قبل الجهة الحكومية.
كما تضمن القرار ايضا "استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد وفق تصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وأن يستمر حضور الموظفين وفق الدوام المرن"، إضافة إلى استمرار العمل بتعليق البصمة.
وكانت الموارد البشرية السعودية شددت الأسبوع الماضي على ضرورة الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية في مقار العمل، المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.