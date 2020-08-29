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كُتّاب وآراء
الإمام ديكو يوجه تحذيرا إلى المجموعة العسكرية بمالي
وجه الإمام محمود ديكو، الشخصية المركزية في الأزمة السياسية في مالي، تحذيرا واضحا إلى العسكريين الذين استولوا على السلطة عبر دعوتهم إلى تنفيذ وعدهم بالتغيير ورفضه إطلاق يدهم بالكامل.
وبعد عشرة أيام على إسقاط الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا، قال الإمام أمام مئات الأشخاص: "طلبت من الجميع الالتفاف حول مالي. ما زلت أطلب ذلك، لكن هذا لا يعني أن العسكريين يملكون مطلق الحرية".
وأضاف الإمام الذي يعد شخصية وطنية خلال مراسم لتكريم ضحايا الاضطرابات التي جرت في يوليوز: "لن نقدم شيكا على بياض لأحد لإدارة البلاد، هذا الأمر انتهى".
وانتقد الحاكمين الجدد لباماكو بسبب بقائهم معزولين في مقرهم العام وانقطاعهم عن القوى الحية.