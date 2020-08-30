تفاصيل آخر الرحلات البحرية بين المغرب وإسبانيا‬

هسبريس - أمال كنين

أعلنت السفارة الإسبانية بالرباط تفاصيل آخر رحلاتها البحرية من ميناء طنجة المتوسط صوب الجزيرة الخضراء، وهي الرحلة رقم 27 من نوعها.

وحسب ما أوضحته السفارة فإن الرحلة ضمت 560 مسافرا، و234 مركبة تحمل ترقيما للاتحاد الأوروبي.

وتستهدف الرحلة نقل الإسبانيين العالقين بالمغرب والمقيمين الدائمين بالمملكة الإيبيرية، في وقت مازالت الحدود المغربية مغلقة بسبب وباء كوفيد 19.

ومازالت إسبانيا تعلن تنظيم المزيد من الرحلات لنقل الأشخاص الحاصلين على إذن بزيارة الرباط، التي تفتح الحدود في وجههم، ومن بينهم أفراد الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا والعاملين بالمملكة وحتى الطلاب بالجامعات الإسبانية.

وآخر الرحلات المعلن عن تنظيمها ستنطلق في التاسع من شتنبر المقبل من ميناء طنجة المتوسط صوب الجزيرة الخضراء.

وتوضح السفارة الإسبانية أن آخر أجل للتسجيل على متن الرحلة هو يوم الإثنين المقبل على الساعة الثانية، معلنة أنه "يجب أن يكون الركاب قادرين على إثبات وجهتهم داخل إسبانيا".

وتستهدف هذه العملية الخاصة الإسبان والمقيمين في إسبانيا الذين يسافرون بصحبة أو بدون مركبة مسجلة في أوروبا.

وستعتمد معايير الصعود على متن الباخرة على ترتيب الطلب، وتخضع لتوفر المقاعد والدفع، الذي سيتم عبر الإنترنت فقط عن طريق بطاقة الائتمان.

وتجاوز مجموع المواطنين الإسبانيين والمقيمين بالأراضي الإسبانية الذين تم إجلاؤهم من المغرب منذ بداية إجراءات الحجر الصحي في مارس الماضي 20 ألف شخص.

وتذكر السفارة الإسبانية بالرباط أن ‏هذه السنة، أكثر من أي وقت مضى، على المواطنين "السفر في أمان وبكل مسؤولية"، وتقول: "إذا سافرت إلى الخارج ضع في اعتبارك الوضع غير المؤكد في ما يخص: الحدود أو الحجر الصحي أو القيود المفروضة على التنقل".