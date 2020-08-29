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الرئيسية | خارج الحدود | احتمال فرض قيود جديدة لاحتواء كورونا ببريطانيا

احتمال فرض قيود جديدة لاحتواء كورونا ببريطانيا

احتمال فرض قيود جديدة لاحتواء كورونا ببريطانيا
هسبريس - أ.ف.ب
السبت 29 غشت 2020 - 14:40

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، السبت، إنه لا يستبعد فرض قيود جديدة في حالة حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد هذا الشتاء قد تقتل 85 ألف شخص، وفقًا لتقرير حكومي.

وأوضح الوزير لصحيفة "ذي تايمز": "في حال ازدادت الإصابات من جديد سنضطر إلى اللجوء لعمليات إغلاق محلية واسعة للغاية أو اتخاذ إجراءات إضافية على المستوى الوطني. نحن لا نستبعد ذلك، حتى وإن كنا لا نريد أن نراه"، واعتبر أنه "يمكن تجنب" موجة ثانية لكن ذلك "ليس سهلاً".

وقال المتحدث ذاته "إن أسوأ سيناريو يمكن تصوره على نحو معقول هو موسم أنفلونزا سيء وزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقضاء الناس وقتًا أطول داخل منازلهم".

وسجلت المملكة المتحدة، وهي الدولة الأوروبية الأكثر تضرراً بسبب الوباء، ما يقرب من 41500 وفاة من بين أكثر من 331 ألف حالة إيجابية. وتقرر كل من إنجلترا واسكتلندا إجراءاتها الخاصة للتعامل مع الوباء.

وحسب تقرير للجنة العلمية المسؤولة عن تقديم المشورة للحكومة بشأن الوباء، الذي عرضت مضمونه هيئة الإذاعة البريطانية مساء الجمعة، قد يتسبب كوفيد-19 في وفاة 85 ألف شخص في المملكة المتحدة بين يوليوز 2020 ومارس 2021.

ويقر التقرير بأن بياناته مشوبة بعدم اليقين، لكنه يشير إلى أنه يمكن إعادة فرض القيود، على سبيل المثال في ما يتعلق بالاحتكاك بين أناس من منازل مختلفة، لكن المدارس ستظل مفتوحة. وستبقى هذه الإجراءات سارية حتى مارس 2021.

في يوليوز، قدّرت دراسة أجرتها أكاديمية العلوم بتكليف من حكومة المحافظين بزعامة بوريس جونسون أن عدد الوفيات المحتمل في المستشفيات البريطانية قد يصل إلى 120 ألفًا هذا الشتاء.

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