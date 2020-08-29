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8 وفيات و379 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الجزائر
السبت 29 غشت 2020 - 17:30
سجلت 379 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، حسب الإحصائيات الصادرة عشية اليوم السبت.
وقال الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، إن مختلف المناطق في البلاد شهدت تماثل 281 مريضا للشفاء.
بذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 43.782 حالة مؤكدة، مقابل 1763 وفاة و30.717 مريضا تم إعلانهم متعافين من طرف السلطات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - fouad fouaad السبت 29 غشت 2020 - 17:37
نسبة لوثيقة داخلية حكومية جزائرية اطلع عليها “موند أفريك” ، أن عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد19 قد إرتفع بشكل ملحوظ في غشت الجاري، بحيث وصل عددها 6858 إلى غاية تاريخ 25 غشت، في حين أن السلطات الجزائرية أفصحت عن 1456 وفاة فقط.
وأوضح أن السلطات الجزائرية تعلن ما بين 7 و 11 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا بين 22 و 25 غشت ، فيما توضح الأرقام تسجيل 37 حالة وفاة في 22 غشت ، و 71 حالة وفاة في 24 غشت و 44 حالة وفاة في 25 غشت.
وأبرز أن التلاعب امتد أيضا في الإعلان عن حالات الإصابة، موردا أن بعض بعض الأرقام اليومية من وزارة الصحة بشأن وباء فيروس كورونا لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن الجزائر سجلت منذ 25 غشت ما يزيد قليلاً عن 72000 حالة مؤكدة بدلاً من 42228 حالة التي تم الإعلان عنها رسميًا.
موند أفريك
وأوضح أن السلطات الجزائرية تعلن ما بين 7 و 11 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا بين 22 و 25 غشت ، فيما توضح الأرقام تسجيل 37 حالة وفاة في 22 غشت ، و 71 حالة وفاة في 24 غشت و 44 حالة وفاة في 25 غشت.
وأبرز أن التلاعب امتد أيضا في الإعلان عن حالات الإصابة، موردا أن بعض بعض الأرقام اليومية من وزارة الصحة بشأن وباء فيروس كورونا لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن الجزائر سجلت منذ 25 غشت ما يزيد قليلاً عن 72000 حالة مؤكدة بدلاً من 42228 حالة التي تم الإعلان عنها رسميًا.
موند أفريك
2 - aljazeer السبت 29 غشت 2020 - 17:40
au debut, vous leur comptez les morts et critiquez.
là, ils en ont moiiiins que vous.
baraka men le3jeb et des fois il vaut mieux regatder son propre chez soi avant de commenter chez les autres!!!
là, ils en ont moiiiins que vous.
baraka men le3jeb et des fois il vaut mieux regatder son propre chez soi avant de commenter chez les autres!!!
3 - مغاربي السبت 29 غشت 2020 - 17:42
بامكانيات اقل من الغرب تتمكن الجارة من التصدي للوباء.عكسنا الارقام التي تطالعنا يوميا تفزعنا .اين الققوة واين الخلل.لاشك في التهور الشعبي
4 - mourad113 السبت 29 غشت 2020 - 17:58
المغرب عمل معاهدة مع كرونا على الف مصاب كل يوم منذ اسابيع يسجل كل يوم ولا ينزل عليها أكثر من الألف
5 - il y'a que la vérité السبت 29 غشت 2020 - 18:14
n'oublier surtout pas que l'Algérie fait seulement 500 test par jour tandis que le Maroc fait 22000 test par jour
les chiffres de l'Algérie sont fausses et l'union européenne le sait.
les chiffres de l'Algérie sont fausses et l'union européenne le sait.
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