8 وفيات و379 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الجزائر

هسبريس ـ مُتابعة

سجلت 379 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، حسب الإحصائيات الصادرة عشية اليوم السبت.

وقال الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، إن مختلف المناطق في البلاد شهدت تماثل 281 مريضا للشفاء.

بذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 43.782 حالة مؤكدة، مقابل 1763 وفاة و30.717 مريضا تم إعلانهم متعافين من طرف السلطات.