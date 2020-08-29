24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2506:5613:3317:0620:0221:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حملة أمنية توقع مروّجي مفرقعات في مدينة سطات (5.00)

  2. كتاب جديد يستعرض "تأثير الحراك الشعبي بالريف" (5.00)

  3. الارتشاء يتسبب في حبس عون سلطة بآيت ملول (5.00)

  4. جمعويون يطالبون بمركز امتحان في مدينة البروج (5.00)

  5. نشر محتويات زائفة يجرّ ستّينيا إلى القضاء بفاس (2.33)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | باريس تندد بوفاة المحامية تيمتيك في سجون أنقرة

باريس تندد بوفاة المحامية تيمتيك في سجون أنقرة

باريس تندد بوفاة المحامية تيمتيك في سجون أنقرة
هسبريس - أ.ف.ب
السبت 29 غشت 2020 - 21:40

أعربت فرنسا السبت عن أسفها بعد وفاة محامية تركية مسجونة ومضربة عن الطعام، داعيةً تركيا مرة جديدة إلى احترام حقوق الإنسان.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "بلغنا بأسف وبحزن عميق عن وفاة المحامية إيبرو تيمتيك، ضحية الإضراب عن الطعام الذي بدأته للمطالبة بمحاكمة عادلة".

وكانت المحامية التي حكم عليها في العام 2019 بالسجن لأكثر من 13 عاماً ، بداعي "الانتماء إلى منظمة إرهابية"، بدأت إضراباً عن الطعام في فبراير الماضي للمطالبة بمحاكمة جديدة.

وتُوفيت المحامية البالغة 42 عاماً مساء الخميس الماضي، وكانت عضواً في رابطة المحامين المعاصرين المتخصصة في الدفاع عن القضايا الحساسة سياسيا.

وتتهم السلطات التركية هذه الجمعية بالارتباط بالمنظمة الماركسية اللينينية المتشددة "جبهة التحرير الشعبي الثوري"، التي نفذت اعتداءات وتعتبرها أنقرة وحلفاؤها الغربيون إرهابية.

وأضافت الخارجية الفرنسية أن "فرنسا تثني على التزام هذه المحامية تجاه دولة القانون واحترام الحريات الأساسية، خصوصاً حق كل شخص في محاكمة عادلة".

ودافعت إيبرو تيمتيك خصوصاً عن عائلة بيركين إيلفان، وهو مراهق تُوفي عام 2014 بعد إصابته بجروح أثناء تظاهرة مناهضة للحكومة عام 2013.

وأكدت خارجية باريس أن "فرنسا تدعو مرة جديدة تركيا إلى احترام تعهداتها الدولية، خصوصاً الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وطالب البيان أيضاً بالإفراج السريع عن المحامي ايتاك اونسال المسجون والمضرب عن الطعام منذ أكثر من مائتي يوم، بينما أثارت وفاة إيبرو تيمتيك صدمة كثير من ممثلي المجتمع المدني والمسؤولين في تركيا، وكذلك في أوروبا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.