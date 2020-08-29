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الرئيسية | خارج الحدود | جرائم "بوكو حرام" الإرهابية مستمرة في نيجيريا‎

جرائم "بوكو حرام" الإرهابية مستمرة في نيجيريا‎

جرائم "بوكو حرام" الإرهابية مستمرة في نيجيريا‎
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 29 غشت 2020 - 19:45

قتلت جماعة "بوكو حرام" رجلين وخطفت اثنين آخرين بعدما هاجمت عناصرها مزارعين خارج مايدوغوري، شمال شرق نيجيريا، وفق ما أفادت ميليشيا تحارب التنظيم.

وأوضحت المصادر، السبت، أنّ المسلحين داهموا الجمعة مزارع في قرية آلاو واحتجزوا أربعة رجال، فقتلوا اثنين وخطفوا اثنين.

وقال محمد بوكار من الميليشيا المدنية التي تحارب الجهاديين: "عثرنا على جثتي مزارعين عليهما جروح عميقة في الرأس والجسم بفعل منجل"، وتابع: "المزارعون الذين نجوا من الهجوم أفادوا بأنّ اثنين آخرين أصيبا وخطفا من قبل المهاجمين".

وأكّد قائد الميليشيا باباكورا كولو حصيلة القتلى، وأشار إلى أنّ المزارعين من مخيم للنازحين على أطراف المدينة ويعملون في القرية.

وأسفر التمرد الذي امتد إلى تشاد والكاميرون والنيجر المجاورة عن مقتل أكثر من 36 ألف شخص وتشريد مليوني شخص منذ عام 2009.

ويعيش العديد من النازحين الآن في مخيمات ويعتمدون على طعام ومساعدات إنسانية من وكالات الإغاثة.

وتهاجم حركة بوكو حرام الحطابين والرعاة والصيادين، متهمة إياهم بالتجسس وتمرير المعلومات للجيش والميليشيات المحلية التي تحاربهم.

ويُقاتل تحالف عسكري إقليمي يضمّ جنودا من الدول الأربع من أجل إنهاء هذا التمرّد الجهادي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - النقد الذاتي السبت 29 غشت 2020 - 19:54
هناك علامات استفهام على هذه الجماعة. نيجيريا دولة كبيرة وعندها جيش كبير وموارد مالية فكيف لا تستطيع القضاء على هذا التنظيم الذي يهاجم في اراضيها وفي اراضي الدول المجاورة مند ازيد من عشرين سنة
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2 - مواطن مغربي السبت 29 غشت 2020 - 20:02
بوكو حرام،،، القاعدة،،,،داعش،،،اخوان الشرك ,, كل هولاء مجرد خوارج العصر فاحدروهم لانهم قد اساؤوا لديننا الحنيف، و لا يمثلون الاسلام مع العلم انه لا ياتي من وراؤهم سوى الخراب والدمار والقتل ،،
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7
3 - همج تحسب نفسها على حق السبت 29 غشت 2020 - 20:11
الناس ديال بصح كاتحارب في العلم والاختراعات والتكنلوجية باش تزيد القدام وتنفع الإنسانية والمسلمين كايقتلو ويدمروا وخربو باش إرجعونا آلاف السنين إلى الوراء.دماغ مهترئة وجب فرمطتها من جديد وإلا علية السلام على هذه الكرة الأرضية
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7
4 - Nomade السبت 29 غشت 2020 - 20:37
الإسلام دين سلم وحرية. لا إكراه في الدين. لا يحق لأحد أن يرغم غيره على أمر لا يقتنع به. هذه المجموعات الإرهابية لا صلة لها بالإسلام. جماعات من المتسخين المعقدين يدعون امتلاك الحقيقة هم في الحقيقة عصابات الدم والجهل والنشاز.
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