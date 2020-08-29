جرائم "بوكو حرام" الإرهابية مستمرة في نيجيريا‎

هسبريس ـ مُتابعة

قتلت جماعة "بوكو حرام" رجلين وخطفت اثنين آخرين بعدما هاجمت عناصرها مزارعين خارج مايدوغوري، شمال شرق نيجيريا، وفق ما أفادت ميليشيا تحارب التنظيم.

وأوضحت المصادر، السبت، أنّ المسلحين داهموا الجمعة مزارع في قرية آلاو واحتجزوا أربعة رجال، فقتلوا اثنين وخطفوا اثنين.

وقال محمد بوكار من الميليشيا المدنية التي تحارب الجهاديين: "عثرنا على جثتي مزارعين عليهما جروح عميقة في الرأس والجسم بفعل منجل"، وتابع: "المزارعون الذين نجوا من الهجوم أفادوا بأنّ اثنين آخرين أصيبا وخطفا من قبل المهاجمين".

وأكّد قائد الميليشيا باباكورا كولو حصيلة القتلى، وأشار إلى أنّ المزارعين من مخيم للنازحين على أطراف المدينة ويعملون في القرية.

وأسفر التمرد الذي امتد إلى تشاد والكاميرون والنيجر المجاورة عن مقتل أكثر من 36 ألف شخص وتشريد مليوني شخص منذ عام 2009.

ويعيش العديد من النازحين الآن في مخيمات ويعتمدون على طعام ومساعدات إنسانية من وكالات الإغاثة.

وتهاجم حركة بوكو حرام الحطابين والرعاة والصيادين، متهمة إياهم بالتجسس وتمرير المعلومات للجيش والميليشيات المحلية التي تحاربهم.

ويُقاتل تحالف عسكري إقليمي يضمّ جنودا من الدول الأربع من أجل إنهاء هذا التمرّد الجهادي.