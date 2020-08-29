24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:25
|06:56
|13:33
|17:06
|20:02
|21:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مليلية تقرر "التعليم الحضوري" وفق شروط وقائية
- "البيجيدي" يراهن على التواصل لدحر "كورونا" من يعقوب المنصور
- نشر محتويات زائفة يجرّ ستّينيا إلى القضاء بفاس
- عودة كافة موظفي القطاع العام للعمل غدا بالسعودية
- ديكو يوجه تحذيرا إلى المجموعة العسكرية بمالي
- المغرب يسجل 1567 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (68)
- التلاميذ يعودون إلى الأقسام وسط تدابير احترازية جديدة في أوروبا - (68)
- "سلوكات سيئة" تخترق عاشوراء .. مفرقعات وتراشق بالبيض والماء - (68)
- رئيس الحكومة: الالتزام الدستوري للملك محمد السادس يبدّد الإشاعات - (60)
- العثماني يستبعد "الحجر الشامل" ويطلب تجنب الصراعات السياسية - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جرائم "بوكو حرام" الإرهابية مستمرة في نيجيريا
قتلت جماعة "بوكو حرام" رجلين وخطفت اثنين آخرين بعدما هاجمت عناصرها مزارعين خارج مايدوغوري، شمال شرق نيجيريا، وفق ما أفادت ميليشيا تحارب التنظيم.
وأوضحت المصادر، السبت، أنّ المسلحين داهموا الجمعة مزارع في قرية آلاو واحتجزوا أربعة رجال، فقتلوا اثنين وخطفوا اثنين.
وقال محمد بوكار من الميليشيا المدنية التي تحارب الجهاديين: "عثرنا على جثتي مزارعين عليهما جروح عميقة في الرأس والجسم بفعل منجل"، وتابع: "المزارعون الذين نجوا من الهجوم أفادوا بأنّ اثنين آخرين أصيبا وخطفا من قبل المهاجمين".
وأكّد قائد الميليشيا باباكورا كولو حصيلة القتلى، وأشار إلى أنّ المزارعين من مخيم للنازحين على أطراف المدينة ويعملون في القرية.
وأسفر التمرد الذي امتد إلى تشاد والكاميرون والنيجر المجاورة عن مقتل أكثر من 36 ألف شخص وتشريد مليوني شخص منذ عام 2009.
ويعيش العديد من النازحين الآن في مخيمات ويعتمدون على طعام ومساعدات إنسانية من وكالات الإغاثة.
وتهاجم حركة بوكو حرام الحطابين والرعاة والصيادين، متهمة إياهم بالتجسس وتمرير المعلومات للجيش والميليشيات المحلية التي تحاربهم.
ويُقاتل تحالف عسكري إقليمي يضمّ جنودا من الدول الأربع من أجل إنهاء هذا التمرّد الجهادي.