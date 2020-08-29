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الرئيسية | خارج الحدود | احتجاجات في أوروبا ضد إجراءات احتواء الجائحة

احتجاجات في أوروبا ضد إجراءات احتواء الجائحة

احتجاجات في أوروبا ضد إجراءات احتواء الجائحة
إيزابيل لوباج من برلين*
السبت 29 غشت 2020 - 21:55

نزل آلاف من معارضي وضع الكمامات والقيود المتخذة لاحتواء تفشي "كوفيد -19" إلى الشوارع في عدة مدن أوروبية، وكان أكبر تجمع في برلين، الذي انتهى بتوقيف 300 شخص بعد صدامات عنيفة بين متظاهرين من اليمين المتطرف وقوات حفظ الأمن.

وحسب وزير داخلية المدينة، أندرياس جيزل، فقد تمّ توقيف نحو مائتين من المتظاهرين أمام السفارة الروسية، بعد أن رموا الحجارة وزجاجات المياه على رجال الشرطة، وأُفرج عن معظمهم بعدها، ولم يسجل سقوط أي جريح.

ومساءً تجاوزت مجموعة من المتظاهرين حواجز حول مقرّ البرلمان، قبل أن تصدّهم الشرطة، وفق ما أفاد مصوّر في وكالة "فرانس برس".

وفي المجمل، شارك حوالى 38 ألف شخص، حسب السلطات، معظمهم بهدوء، في تجمّع دعا خلاله المنظمون إلى "إنهاء القيود المفروضة" لاحتواء "كورونا المستجدّ". وكانت الشرطة قد فرّقت في وقت سابق، السبت، تظاهرة بسبب عدم احترام التدابير الوقائية.

وفي لندن احتشد حوالى ألف متظاهر في ساحة الطرف الأغر، ودعوا إلى "إنهاء الاستبداد الطبي"، فيما تظاهر أكثر من ألف شخص في زوريخ، حسب الشرطة، للمطالبة بـ"العودة إلى الحرية".

وفي باريس تجمّع بين 200 و300 شخص بهدوء للتنديد بفرض وضع الكمامات. وجاءت صوفي، التي تقيم بباريس وهي في أواخر الأربعينات، للتظاهر من أجل "حرية الاختيار". وقالت: "أنا مجرّد مواطنة غاضبة من التدابير المناهضة للحرية التي ليس لديها أي مبرر طبي".

رحيل ميركل

بعد الأمر بتفريقهم بعد الظهر، بقي المتظاهرون في المكان وهتفوا "مقاومة" و"نحن الشعب"، وهو شعار يستخدمه اليمين المتطرف، كما أدوا مرات عدة النشيد الوطني الألماني.

والحدث هو الثاني خلال شهر، ويُنظم تحت عنوان "مهرجان الحرية والسلام"، ويجمع أشخاصاً يصفون أنفسهم بأنهم "مفكرون أحرار"، ومن النشطاء ومعارضي حملات التلقيح ضد الوباء، ومن يؤمنون بنظرية المؤامرة أو حتى المتعاطفين مع اليمين المتطرف.

ويتجمع حشد متنوع جدا من كافة الفئات العمرية، يضم في صفوفه عائلات بأكملها مع أطفال. ورُفعت أعلام السلام وألمانيا، وهتف المتظاهرون مرات عدة "ميركل يجب أن ترحل"، وهو شعار حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف والمناهض للمستشارة الألمانية.

وقال شتيفان (43 عاماً)، وهو من سكان برلين كان يرتدي قميصاً كُتب عليه "التفكير يساعد"، لوكالة "فرانس برس": "أنا لست متعاطفاً مع اليمين المتطرف، أنا هنا للدفاع عن حرياتنا الأساسية".

وقالت بيليندا، التي شاركت في تظاهرة مضادة ينظمها حزب "اليسار" (دي لينكه) الراديكالي، "كثر يقولون إن هناك فقط بعض الأشخاص من اليمين المتطرف في الشارع، لكن الحقيقة أنهم هم من ينظمون التظاهرة".

وجمعت تظاهرة سابقة مماثلة حوالي عشرين ألف شخص في الأول من غشت، معظمهم ينتمون إلى اليمين المتطرف. لكن الشرطة فرقتها أيضاً لأن المتظاهرين لم يحترموا التباعد.

تنامي الاستياء

كانت بلدية العاصمة الألمانية قد منعت تنظيم التظاهرة أولاً "لأسباب تتعلق بالصحة العامة" لأنه من المستحيل، في نظرها، فرض مسافات لا تقل عن متر ونصف متر بين المتظاهرين.

لكن المحكمة الإدارية حكمت، الجمعة، لصالح المنظمين، معتبرة أن "وجود خطر مباشر على الأمن العام" ليس حجة مقبولة استباقياً، واشترطت على المنظمين التأكد من احترام الحد الأدنى للمسافة بين المتظاهرين. لكن وضع الكمامة ليس إلزامياً.

ويأتي التجمع الجديد على خلفية تنامي استياء الرأي العام الألماني من القيود المرتبطة بالوباء.

وطالب مايكل بالويغ، الذي بادر إلى الدعوة إلى تنظيم الاحتجاج، وهو رائد أعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات وغير منتم لأي طرف سياسي، أثناء التجمع في برلين بـ"الاستقالة الفورية" للحكومة، مما أثار موجات تصفيق حار.

ويقود بالويغ حركة "مفكرون غير تقليديين-711" التي ظهرت بشتوتغارت.

ويعارض أنصار الحركة "ديكتاتورية" الإجراءات المتصلة باحتواء فيروس "كورونا المستجد"، والتي يعتقدون أنها عقبة أمام حريتهم. ويطالبون بإسقاط حكومة أنجيلا ميركل، وإجراء انتخابات جديدة في أكتوبر، قبل عام من الموعد المحدد.

ومنذ أسابيع تواجه ألمانيا، مثل العديد من الدول الأوروبية، انتشارا جديدا للوباء، مع تسجيل ما معدله 1500 إصابة جديدة يومياً.

*أ.ف.ب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - رأي السبت 29 غشت 2020 - 22:03
هذا ليس وقت الاحتجاجات و التخريب، هذه جائحة عالمية تحتاج التضامن فيما بين الدول للخروج من الازمة الاقتصادية بعقلانية و بأقل الخسائر
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2 - زكرياء السبت 29 غشت 2020 - 22:06
باش تعرفوا الشعب المغربي شحال صابر، رغم قساوة الظروف، ومنهم من فقد عمله، وإستفزازات الحكومة أحيانا، والقرارات أحادية الجانب أحيانا. والشعب صامد وصابر، لا إحتجاجات، ولا فوضى..
في وقت الاستعمار ضحى الشعب بالغالي والنفيس، بماله ونفسه، من أجل الإستقلال ومن أجل العرش.
اليوم الدولة لا تريد التضحية من أجل الشعب.
لك الله يا مغربي.
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3 - عدمي و افتخر السبت 29 غشت 2020 - 22:07
عندما تكون نسبة الوعي مرتفعة بالتعليم الراقي يصبح احترام الرئي و الاختلاف و معارضته واقع مستحب و دو حرية عكس عند نشر التخلف و اخد الرئي الواحد و محاسبة و معاقبة كل ما يشكك فيه او يعارضه و تقوم طبقة بالتصفيق و التهليل و التقديس مهما كان القرار الذي يخرج بايجابية من من هو سبب التخلف
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4 - مغربي السبت 29 غشت 2020 - 22:15
شعوب واعية ووطنية اما الشعوب العربية فقطعان في الغابة يمكنها ان تفعل كل شيء وما ادراك ما كل شيء الهلاك والدمار. لا حول ولا قوة الا بالله.
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5 - عماد السبت 29 غشت 2020 - 22:16
ولكن هده الاجراءات و التدابير لصالحكم!! أنا لا أفهم لماذا الشعوب لا تتقبل هده الاجراءات!! أو أنهم أبضا يسمونها لعبة الكورونا!!؟
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6 - يوسف من ألمانيا السبت 29 غشت 2020 - 22:17
اكبر تجمع هو الذي شهدته مدينة برلين اليوم السبت .

عندما يَعُم الجهل و اللامبالاة ترى الناس كالقطيع يخرجون للشوارع يطالبون بإنهاء الحجر الصحي و بعدم فرض الكمامات ... زعما هادوك ناس أوربيين ياحصرة !
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7 - karim السبت 29 غشت 2020 - 22:21
حرب الصور، le choix de la photo n'est pas un hasard.
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8 - Europe plus السبت 29 غشت 2020 - 22:26
الشعوب الأوروبية لا ترضى ولن تسمح باستهتار الحكومات بتحكم بمصيرهم أذ أن الحكومات لم تستطيع أن دواء لهذا الوباء وبذلك قرار العديد من الشعوب الأوروبية أن لا تركع للقرار حكوماتهم التي فشلت في أيجاد الدواء هيهات هيهات هذه هي الشعوب التي لا تخشى احد
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9 - عاقل السبت 29 غشت 2020 - 22:36
والله شئ محير ويضع أمامنا 100 سؤال وسؤال. هل هؤلاء لديهم معلومات يخفونها؟ أم أنهم متهورون فقط؟ لكن الواقع يقول: أن هؤلاء الناس اكتشفوا أن حكوماتهم لم تعد موضع ثقة. ولم تعد تمتلك الشفافية المعهودة تجاه مواطنيها. وإنها تتأمر على شعوبها مع أطراف أخرى. اقوى منهم. ومجبرون على تنفيذ تعليمات خارجية. بمعنى أن حكوماتهم متورطة في مؤامرة كبرى.
لكن. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم.
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10 - الحرية السبت 29 غشت 2020 - 22:38
تم اعتقال 300 شخص و أطلق سراحهم، لو كانوا في المزرعة السعيدة لووجهوا بتهم اقلها مقاومة السلطات و خرق الطوارئ و الامتناع عن أشغال أمرت بها السلطات و التحريض و التجمهر و زعزعة استقرار المخزن و محاولة الانقلاب على الحكم و إدخال دبابات من روسيا و طائرات من أوكرانيا و اللائحة تطول، و لحكموا بسنوات طوال من السجن، فرق كبير بين الثرى و الثريا.
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11 - visiteur السبت 29 غشت 2020 - 22:39
هادوك الناس عاقو بالقالب الشعب الالماني شعب مثقف لا يمكن ان تلعب معه او تكذب عليه
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12 - Abdelhak السبت 29 غشت 2020 - 22:40
أعجبتني هذه العبارة. 'ميركل يجب أن ترحل' تخيلوا معي هذه المرأة يقال في حقها هذا الكلام. ثقافة المجتمعات من أغرب ما يكون. بدون تعليق........
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