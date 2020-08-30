24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
30/08/2020
الأيام القادمة
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:26
|06:56
|13:33
|17:06
|20:00
|21:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- مليلية تقرر "التعليم الحضوري" وفق شروط وقائية
- دراسة: "جائحة كورونا" تزيد إقبال الألمان على البطاطس المجمدة
- استخدام ترامب لأغنية "هللويا" يغضب القيمين على تركة الموسيقار كوهين
- السرطان ينهي حياة الممثل تشادويك بوزمان بطل فيلم "الفهد الأسود"
- سماسرة ومستثمرون يشترون أبنية متضررة في "بيروت المدمرة"
القيمة التداولية للصندوق المغربي للتقاعد تفوق 92 مليار درهم (4.00)
- رفيقي: لا مبرر لتحريم "حفل عاشوراء" .. الدين مطالب بالاستيعاب - (99)
- رئيس الحكومة: الالتزام الدستوري للملك محمد السادس يبدّد الإشاعات - (84)
- المغرب يسجل 1567 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (77)
- ارتفاع حالات "كورونا" الخطيرة ينذر بكارثة ويؤزّم العناية المركّزة - (70)
- فتاة ضحية اغتصاب جماعي - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
68 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
الأحد 30 غشت 2020 - 12:38
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 4890 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وكشف مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أنه تم تسجيل 68 حالة وفاة جديدة بكورونا.
وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 17093 حالة، فيما ارتفع إجمالي المصابين إلى 990326 شخصا.
وتعافى 2599 من الإصابة خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 806982 شخصا، بينما لا تزال هناك 166251 حالة نشطة.