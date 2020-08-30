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الرئيسية | خارج الحدود | 68 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

68 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

68 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 30 غشت 2020 - 12:38

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 4890 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكشف مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أنه تم تسجيل 68 حالة وفاة جديدة بكورونا.

وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 17093 حالة، فيما ارتفع إجمالي المصابين إلى 990326 شخصا.

وتعافى 2599 من الإصابة خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 806982 شخصا، بينما لا تزال هناك 166251 حالة نشطة.

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