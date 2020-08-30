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كُتّاب وآراء
مئات الآلاف يحيون ذكرى "يوم عاشوراء" بالعراق
أحيا مئات الآلاف من العراقيين الشيعة، اليوم الأحد، شعائر يوم عاشوراء، ذكرى استشهاد الإمام الحسين قبل قرون، على ثرى مدينة كربلاء القصية بـ118 كيلومترا جنوب بغداد.
وبلغت ذروة المراسم في محافظة كربلاء عند ضريح الأمام الحسين وأخيه العباس، حيث اكتظت الشوارع والساحات بـ"المعزين"، رافقها القيام بمراسم حزن وتأسي، ومن أبرزها "التطبير"؛ وهو ضرب مقدمة الرأس بآلة جارحة حتى يسيل منها الدم.
وجرت مراسم مماثلة عند المزارات الشيعية في أرجاء البلاد، خاصة بالنجف وسامراء والكاظمية، فضلا عن "مجالس عزاء" في غالبية المساجد والحسينيات، في ظل إجراءات وقائية وأمنية غير مسبوقة لمنع تفشي فيروس كورونا بين صفوف المواكب.
وشهدت المدن والأحياء الشيعية إقامة "مراسيم عزاء"، وإقامة ولائم كبيرة لتوزيع المواد الغذائية على المشاركين في إحياء يوم عاشوراء، فيما بثت المحطات التلفزيونية والإذاعية "قصة استشهاد الإمام الحسين ورفاقه".
ورغم الدعوات التي أطلقتها وزارة الصحة والبيئة من مخاطر إحياء هذه الشعائر بسبب تفشي فيروس كورونا، وتجاوز عدد الإصابات في البلاد سقف 227 ألف حالة إصابة ووفاة أكثر من 6800 شخص، إلا أن هذه الشعائر أقيمت؛ لكن بوتيرة أقل كثيرا مما كانت عليه بعد عام 2003، فضلا عن عدم مشاركة أجانب على خلفية إغلاق المنافذ البرية والجوية أمام حركة السفر إلى العراق بسبب تفشي فيروس كورونا.
واستنفرت الأجهزة الأمنية في قيادات العمليات العسكرية بالمدن الشيعية، ونشرت قواتها في الشوارع لتأمين أجواء إحياء هذه الشعائر، والسعي لتطبيق شروط السلامة وعدم حدوث حالات اختلاط، وارتداء الكمامات والقفازات للحد من فيروس كورونا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
لانجد في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.ولا في سير الصحابة مثل هذه الأفعال.
الله المستعان
و الله احيانا اتسائل : هل الشيعة مسلمين حقًا ؟؟
(وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)
(مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ)
{النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ}