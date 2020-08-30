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الرئيسية | خارج الحدود | مئات الآلاف يحيون ذكرى "يوم عاشوراء" بالعراق

مئات الآلاف يحيون ذكرى "يوم عاشوراء" بالعراق

مئات الآلاف يحيون ذكرى "يوم عاشوراء" بالعراق
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 30 غشت 2020 - 15:57

أحيا مئات الآلاف من العراقيين الشيعة، اليوم الأحد، شعائر يوم عاشوراء، ذكرى استشهاد الإمام الحسين قبل قرون، على ثرى مدينة كربلاء القصية بـ118 كيلومترا جنوب بغداد.

وبلغت ذروة المراسم في محافظة كربلاء عند ضريح الأمام الحسين وأخيه العباس، حيث اكتظت الشوارع والساحات بـ"المعزين"، رافقها القيام بمراسم حزن وتأسي، ومن أبرزها "التطبير"؛ وهو ضرب مقدمة الرأس بآلة جارحة حتى يسيل منها الدم.

وجرت مراسم مماثلة عند المزارات الشيعية في أرجاء البلاد، خاصة بالنجف وسامراء والكاظمية، فضلا عن "مجالس عزاء" في غالبية المساجد والحسينيات، في ظل إجراءات وقائية وأمنية غير مسبوقة لمنع تفشي فيروس كورونا بين صفوف المواكب.

وشهدت المدن والأحياء الشيعية إقامة "مراسيم عزاء"، وإقامة ولائم كبيرة لتوزيع المواد الغذائية على المشاركين في إحياء يوم عاشوراء، فيما بثت المحطات التلفزيونية والإذاعية "قصة استشهاد الإمام الحسين ورفاقه".

ورغم الدعوات التي أطلقتها وزارة الصحة والبيئة من مخاطر إحياء هذه الشعائر بسبب تفشي فيروس كورونا، وتجاوز عدد الإصابات في البلاد سقف 227 ألف حالة إصابة ووفاة أكثر من 6800 شخص، إلا أن هذه الشعائر أقيمت؛ لكن بوتيرة أقل كثيرا مما كانت عليه بعد عام 2003، فضلا عن عدم مشاركة أجانب على خلفية إغلاق المنافذ البرية والجوية أمام حركة السفر إلى العراق بسبب تفشي فيروس كورونا.

واستنفرت الأجهزة الأمنية في قيادات العمليات العسكرية بالمدن الشيعية، ونشرت قواتها في الشوارع لتأمين أجواء إحياء هذه الشعائر، والسعي لتطبيق شروط السلامة وعدم حدوث حالات اختلاط، وارتداء الكمامات والقفازات للحد من فيروس كورونا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - خالد الأحد 30 غشت 2020 - 16:03
غريب أمرهم. قتلوا علي و الحسين من قبل والآن يبكون وفاتهم!! بل إن الكثير منهم يعتبرون علي إلاه مثله مثل الله و أن لا احد سبدخل الجنة إذا لم يغفر له علي!! مثلهم مثل عباد القبور و الاضرحة في المغرب. لا فرق بينهم
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27
2 - متتبعة الأحد 30 غشت 2020 - 16:11
مظاهر ما أنزل الله بها من سلطان
لانجد في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.ولا في سير الصحابة مثل هذه الأفعال.
الله المستعان
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13
3 - rachida الأحد 30 غشت 2020 - 16:12
السلام عليكم.أنا لست شيعية ولكن أريد فقط أن أدلو برأيي.الشيعيون يحتفلون بعاشوراء دون أن يؤذوا غيرهم.بل بدؤذون أنفسهم فقط بضرب ضهورهم أو رؤوسهم وليس حتى رؤوس الآخرين أما السنيون الذين يسمون أنفسهم أحسن ناس في العالم عندما يحتفلون يؤذون غيرهم ويأتون على الأخضر واليابس ولا يكتفون بهذا فحسب بل يسببون من الفوق في عاهات مستديمة للغير.اوا هاد المرة يا السنيون هبطوا شوية كواركم وبلا ماتبقاوش تفوحو مازال على العالم بأنكم أحسن الناس في العالم وأنتم في الحقيقة أكفس ناس في العالم يا خير أمة أخرجت للناس
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-29
4 - kamal الأحد 30 غشت 2020 - 16:14
كتب على أمة محمد أن تعيش في التخلف و خارج التاريخ. فمن الصعب أن نتقدم ولو خطوة واحدة بوجود هذه المظاهر.
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8
5 - عبد العالي الأحد 30 غشت 2020 - 16:17
ربنا لا تؤاخذنا بما يفعله السفها منا!

و الله احيانا اتسائل : هل الشيعة مسلمين حقًا ؟؟
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6 - Abdelghani الأحد 30 غشت 2020 - 16:23
انها الهمجية العراقية يا اهل العراق يا اهل الانشقاق والنفاق.لاتتقوا في المواطن العراقي الذي كان مواليا لصدام وعند الغزو الامريكي انقلبوا عليه وتوجهوا الئ مناصرة العدو والعدو الامريكي يعرف جيدا انهم اداروا ظهورهم لصدام اذن لا خير فيهم,وبعدها انقلب الامريكان علئ العراقيين وخربوها ودمروها تدميرا الئ يومنا هذا,لو كان في اهل العراق خير لوقفوا مناصرة لرئيسهم وهاهم الان اشد ندما واسفا علئ ايام صدام,امريكا عندما تغزو اي بلد عربي او اسلامي فهي تخربه وتدمره تماما.لانهم لايحبون العرب والمسلمين حتئ ولو كان ملك السعودية فهم يكرهونه هو كذالك ويجاملونه ويبتسمون في وجه امام الكاميرات التلفزية,,,والسبب هو العرب لانه لا خير فيهم وهم اشد كفرا.
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7 - تخلف مابعدها تخلف ! الأحد 30 غشت 2020 - 16:26
أصح كتب الشيعة هو بحار الأنوار والكافي وليس فيه حديث واحد صحيح عن رسول الله ، وجل معتقداتهم وشركياتهم مستمدة من الخيال ونوع من الجنون بما فيها طقوس عاشوراء والحسينيات ... وايقاد النار وضرب الصدور بالسيوف والحديد والتبرك بنجاسات ( البول والغائط واللعاب.. !! ) المعممين من ال البيت المزعومين.. وتعالى الله عما يقولون ويفعلون علوا كبيرا.
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10
8 - rachida الأحد 30 غشت 2020 - 16:30
السلام عليكم.الى المعلق خالد.هل كنت موجودا في مكان الواقعة حين قتل الحسين كي تقول أن الشيعة هم من قتلوه أم أنك صدقت خرافات الثرات الإسلامي وخزعبلات الفضائيات فيما يقوله على الشيعيين كي تكرره أنت أيضاً مثل الببغاء.قلت كتب الثرات الإسلامي بين قوسين ولم أقل الإسلام أو القرآن حتى لا يتهمني أحد بمهاجمة الدين لأن التهم في زماننا هذا للأسف تكون دائما جاهزة ثم ألم ترى الخرافات والجهل الذان يتواجدان في السنيين الذي أنت منهم أولا الشبكة كاتعيب الغربال.اذا لم ترى جهل وخرافات السنيين فانظر فقط إلى جميع شوارع مدن المغرب وسوف ترى ما هو أخطر من الجهل نفسه.على الأقل الشيعيون احترموا التدابير الأحتزازية وارتدوا الكمامات أما أنتم تحتفلون بدون كمامات ولا تباعد وتأتون فالأخير لي تعيبوا على الشيعة وتستتنوا أنفسكم.وسير نظفوا بعد السنيين من الخرافات لي معششة في دماغكم عاد عييبوا على الشيعيين.باز والله الا باز.بنادم كلو ديفاوات ومازال كايحل فموا
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9 - خالد الكثيري الأحد 30 غشت 2020 - 16:31
تعليق على الأخ خالد اذهب وزر كربلاء ونظر هل هناك مخلوق واحد ياله علي من فضلك احترام عاشوراء الشيعة مختلفة عن عاشوراء السنة إن أكرمكم عند الله اتقاكم
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0
10 - مسلم الأحد 30 غشت 2020 - 16:35
كثر الكلام عن هذه الطقوس. الإنسان ميزه الله بالعقل و المنطق لو استعملوه هؤلاء لعرفوا الطريق الصحيح عوض هذا التيه و الضلال. قرآننا واحد. لنتدبر هذه الآيات:
(وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)
(مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ)
{النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ}
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11 - Khalid الأحد 30 غشت 2020 - 16:38
جل التعليقات تقول أن هاته أمور دخيلة و غريبة و ما أنزل الله بها من سلطان و ما شهده المغرب ليلة أمس هو نفس الشيء و لكن بصغة مغايرة العالم وصل لأعلى الجبل و العرب مازالوا مع عاشوراء وووو
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12 - الراشيدي الأحد 30 غشت 2020 - 16:40
المجوس لا دين و لا ملة لهم ، استغرب كيف العراق اغلب سكانه من اهل السنة و يريد هؤلاء الأوباش أعداء الله و الملائكة و النبيين ان يظهروا انهم أولى بالعراق ، اغلب هؤلاء للعلم ابناء الحسينيات أي ابناء المتعة لا يعرف اصلهم الا من نطف مجوس إيران ارى ان يقوم المسلمون بفتح جديد لهذه الدولة التي نال ابناؤها ويلات الحرب و التشرد
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13 - مسنار الأحد 30 غشت 2020 - 16:42
انت شيعيه مع التقيه وهذا حال اشيعه الكذب والطم والنبتحه
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14 - rachida الأحد 30 غشت 2020 - 16:44
السلام عليكم.إلى abdelghani ألم ترى همجية المغاربة في المغرب ورأيت فقط همجية العراقيين الذين يعبدون بالاف الكلمترات.اذا لم ترى همجية المغاربة فأنظر فقط إلى مايقع هذه الايام في جميع مدن المغرب بمناسبة احتفال عاشوراء كي تراها بامي عينك الهمجية على أصولها.الشبكة كاتعيب الغربال
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15 - يوسف الأحد 30 غشت 2020 - 16:47
اختلفت البلدان والجهل والتخلف واحد
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