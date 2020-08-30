رصد 647 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" في بلجيكا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم الأحد، تسجيل 647 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما عدد الوفيات بالفيروس يبلغ 9891 حالة .

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بفيروس كورونا في بلجيكا 84 ألف و 599 حالة، بينما كان علماء في هولندا وبلجيكا قد رصدوا، الأسبوع الماضي، إصابة أشخاص بالفيروس للمرة الثانية.

وقال كبير خبراء الفيروسات مارك فان رانست، لشبكة "في.تي.ام"، إنه تم تسجيل إصابة شخص بالفيروس مرة ثانية في بلجيكا، حيث برزت العدوى بعد شفائه من الاصابة الأولى بثلاثة أشهر، حيث أظهر الفيروس 11 تحولا خلال الاصابة الثانية.