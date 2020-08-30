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103 وفيات بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
الأحد 30 غشت 2020 - 14:40
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 373 ألف حالة، بعد تسجيل 2388 إصابة جديدة.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 21 ألفا و462 حالة، بعد تسجيل 103 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
ولفتت المسؤولة نفسها الانتباه إلى أن 3411 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 321 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".