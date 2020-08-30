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الرئيسية | خارج الحدود | أتراك يركبون الأمواج لطلب اللجوء عند اليونانيين

أتراك يركبون الأمواج لطلب اللجوء عند اليونانيين

أتراك يركبون الأمواج لطلب اللجوء عند اليونانيين
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 30 غشت 2020 - 20:33

وصل قاربا صيد على متنهما 26 طالب لجوء تركيا إلى جزيرة خيوس اليونانية، الأحد، وفق ما أعلن خفر السواحل اليونانيون.

وأنقذت دورية لخفر السواحل اليوناني المجموعة التي تضم أطفالا، حينما كانت تقترب من الشاطئ، وذكرت وسائل إعلام يونانية أنّ المواطنين الأتراك طلبوا اللجوء السياسي لدى اليونان لأنهم "عرضة للاضطهاد من نظام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان".

وعمد راكبان إلى ثقب المركب عند اقترابه من الجزيرة لدفع السلطات لإنقاذهم، ليتم توقيف الراكبين لاحقا، بينما خضع أفراد المجموعة لفحص فيروس كورونا قبل نقلهم إلى مركز حجر صحي في "ليفكونيا".

وقبل ثلاثة أسابيع، وصل إلى خيوس قارب آخر على متنه 23 مواطناً تركياً من طالبي اللجوء.

ومنذ الانقلاب الفاشل ضد حكومة أردوغان، في يوليوز 2016، تناولت تقارير استقبال جزر يونانية مواطنين أتراك، خصوصا موظفين مدنيين وعسكريين، أو دخولهم بشكل غير قانوني عبر الحدود البرية على طول نهر "إيفروس".

وتدهورت العلاقات اليونانية التركية بعد نشر سفينة تنقيب تركية في المياه اليونانية، برفقة سفن حربية تركية، في 10 غشت الجاري.

وثمة تنافس بين تركيا واليونان على الحقوق البحرية المتنازع عليها وموارد الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، وقد بدأ الطرفان تدريبات عسكرية بحرية بالمنطقة.

واليونان وتركيا على خلاف أيضا حول قضايا تشمل الهجرة، والتراث البيزنطي في إسطنبول، إضافة إلى الإشكاليات الناجمة عن جزيرة قبرص المقسمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ملاحظ الأحد 30 غشت 2020 - 20:41
الديكتاتور التركي اقتربت ساعته. الاوروبييون في خلاف معه. العرب ( السعودية، مصر، ...)، سوريا و العراق احتل بعض المناطق منهما. لم يبق له سوى امريكا التي تسانده من اجل مصلحة مشتركة مه و مع اسرائيل.
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-110
2 - cosmos الأحد 30 غشت 2020 - 20:49
هؤلاء ليسوا بمسلمين اثراك وانما حفنة من المرتزقة ارادت اثارت الانتباه انها شردمة من المنبودين الاثراك المسيحين لابارك الله في مسعاهم
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36
3 - رضوان الأحد 30 غشت 2020 - 21:00
ايها الملاحظ هل تتكلم عن الديكتاتورية ، أنصحك أن تقرأ كثيرا عن مفهوم الديكتاتورية
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28
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