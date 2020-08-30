10 وفيات و364 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

هسبريس ـ مُتابعة

سجلت 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، وذلك وفق المعطيات المحينة، اليوم الأحد، للسلطات في البلاد.

كما تم رصد تماثل 261 مريضا للشفاء حسب ما كشف عنه جمال فورار، الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر.

وبذلك يصبح العدد التراكمي للمصابين بالجائحة 44.146 بينما مجموع الوفايات يصل إلى 1773 حالة، وقد نجح في التعافي من "كوفيد-19" 30.978 شخصا.