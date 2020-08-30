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10 وفيات و364 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر
الأحد 30 غشت 2020 - 17:30
سجلت 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، وذلك وفق المعطيات المحينة، اليوم الأحد، للسلطات في البلاد.
كما تم رصد تماثل 261 مريضا للشفاء حسب ما كشف عنه جمال فورار، الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر.
وبذلك يصبح العدد التراكمي للمصابين بالجائحة 44.146 بينما مجموع الوفايات يصل إلى 1773 حالة، وقد نجح في التعافي من "كوفيد-19" 30.978 شخصا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
1 - fouad الأحد 30 غشت 2020 - 17:38
ارقام الجزائر بدأت تفوح منها رائحة الكذب و التزوير ، الامر اشبه بمصر . و مؤخرا جريدة موند افريك.خرجت بتقرير خطير على تزوير ارقام موتى و المصابيين و حتى رئيس معهد باستور بالجزائر تحدث عن رقم هزيل للتحليلات 130 منذ بداية الوباء و هو اقل من المغرب بعشرة اضعاف و اكثر . كل ما قامت به الجزائر تحاليل لعدد قليل جدا جدا . تقريبا عدد حي او حيين بالعاصمة . هناك شيء غير طبيعي في ارقامهم و ثباتها منذ رمضان نفس الارقام يوميا و تباث فريد في العالم .
2 - script الأحد 30 غشت 2020 - 17:39
مقابلين كل النهار الحالة ديال كورونا في الجزائر، ديوها في الحالة ديال البلاد ديالنا. كموتوا عدنا في المغرب أكثر من عند البلد الشقيق والاصبات لعلك ترضى ديوها في ريوسكم هده المقارنة مع الجزائر عقيمة.
3 - مغربي الأحد 30 غشت 2020 - 17:41
عندما كانت الجزائر تعلن عن حصيلة كورونا اكثر من المغرب ، كان المغربي يقول السلطات الجزائرية فشلت في محاربة كورونا ، و عندما انقلبت الاوضاع خرج هؤلاء و يقولون السلطات الجزائرية تكذب في حصيلة كورونا .
بصراحة الكائن المغربي غريب و عجيب ،رغم اني مغربي حتى النخاع
بصراحة الكائن المغربي غريب و عجيب ،رغم اني مغربي حتى النخاع
4 - جلال الأحد 30 غشت 2020 - 17:45
الله يرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين اللهم إرفع عنا هذا الوباء نحن و الجزائر اخوان و حب من حب و كره من كره
5 - نادية الأحد 30 غشت 2020 - 17:46
كل ما يهمنا نحن كمغاربة ان يزول هذا الوباء من جارتنا الجزائر ومن المغرب وباقي دول العالم مسألة اخفاء الارقام تخصهم كحكومة وكدولة تحياتي للشعب الجزائري
6 - racg الأحد 30 غشت 2020 - 17:48
الى المعلق fouad ... على اساس ان ارقام المغرب كانت مضبوطة ولا تزال
7 - FENANE الأحد 30 غشت 2020 - 17:57
ان جارتنا الجزائر قد تحسنت حالته الوباءية بشكل لافت للنظر،وهذا راجع الى احترام التدابير الوقائية الصحية انهم 2ème française après l'indépendance,نتمنى لكل الدول العربية الإسلامية ان يرفع عنا آلله هذا الوباء ،
8 - الحكيم الأحد 30 غشت 2020 - 17:58
الحقيقة ان الارقام الجزاءرية غير متناسقة و غير متناغمة فهي فقط ارقام تتماشى مع وجهة نظر الرءيس الذي صرح بجودة نظامه الصحي و تحكم البلاد في انتشار الوباء ووووو........ لهذا لاتضيعوا وقتكم في المقارنة بين المغرب و الجزاءر في هذا الملف ....
9 - جعفر الأحد 30 غشت 2020 - 18:02
دايرين فورفي أبونمو مع 10 وفيات 300 حالة في اليوم الأنظمة العسكرية لا ياخد عنها إحصائيات نتمنى أن تكون هذه الأرقام حقيقية و نتمنى لنا و للأشقاء الخير ورفع هذا الوباء من الله عز وجل
10 - mourad الأحد 30 غشت 2020 - 18:05
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال و إكرام
11 - يااا رب الأحد 30 غشت 2020 - 18:14
اتمنى نسمع 0 إصابة في الجزائر والمغرب العالم اجمع انشاء الله في القريب العاجل
12 - امير الشعراء الأحد 30 غشت 2020 - 18:14
اشاطر الراي صاحب التعليق 7
حقا انها بلاد شبه دولة ليست فيها مقومات الدولة
النشاة منذ 60 عاما
عن طريق استفتاء مذل
لا يعرف من يحكم حقيقة
هل فرنسا ام حكومة اخرى غير مرئية
وهذا يفسر سر عداء هذا الكيان المصطنع للمغرب
انه الحسد
الوهم يحسد الحقيقة
بلاد الوهم لا تريد الاعتراف بوهميتها ولتأكيد وجودها تحاول انشاء دولة وهمية اخرى في جنوب المغرب
عجيب امر دول الورق والبانان الشاطابي (نسبة الى كلمة شاطاب الانجليزية )
فالى متى ستستمر دولة الوهم في تغذية الوهم رغم الحقيقة.
الله اعلم
ليس لنا غير الدعاء
الله يشافي قارة الوهم والانفصال الوهمي الشاطابي.
قولوا ءامين.
يقول الشاعر:
علاج بلاد الوهم هو الحقيقة...
والمقصود ان دولة المغرب الاوسط التي صنعتها فرنسا في ستينات القرن العشرين لن تشعر بحلاوة وجودها الا برجوعها الى وطنها الام المغرب.
على قول الحسن الثاني
ان الوطن غفور رحيم
حقا انها بلاد شبه دولة ليست فيها مقومات الدولة
النشاة منذ 60 عاما
عن طريق استفتاء مذل
لا يعرف من يحكم حقيقة
هل فرنسا ام حكومة اخرى غير مرئية
وهذا يفسر سر عداء هذا الكيان المصطنع للمغرب
انه الحسد
الوهم يحسد الحقيقة
بلاد الوهم لا تريد الاعتراف بوهميتها ولتأكيد وجودها تحاول انشاء دولة وهمية اخرى في جنوب المغرب
عجيب امر دول الورق والبانان الشاطابي (نسبة الى كلمة شاطاب الانجليزية )
فالى متى ستستمر دولة الوهم في تغذية الوهم رغم الحقيقة.
الله اعلم
ليس لنا غير الدعاء
الله يشافي قارة الوهم والانفصال الوهمي الشاطابي.
قولوا ءامين.
يقول الشاعر:
علاج بلاد الوهم هو الحقيقة...
والمقصود ان دولة المغرب الاوسط التي صنعتها فرنسا في ستينات القرن العشرين لن تشعر بحلاوة وجودها الا برجوعها الى وطنها الام المغرب.
على قول الحسن الثاني
ان الوطن غفور رحيم
13 - حاتم الأحد 30 غشت 2020 - 18:18
غدا ستعلن عصابة الجنرالات عن خلو الجزائر من الوباء
14 - محمد خريبكة الأحد 30 غشت 2020 - 18:18
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع هذا الوباء عن الأرض إنه سميع مجيب الدعاء ، الإخوان الله اجازيكم خيرا ارفعوا أيديكم إلى الله عز وجل بالدعاء إلى الأمة الإسلامية وإلى سكان الأرض أن يشفي الله جميع المرضى ويرحم جميع الموتى أمين يارب العالمين . أما بالنسبة إلى الجمهورية الجزائرية فإنها تقوم مابين 1000 و 2000 تحليلية يوميا فلو قامت 20000 عشرون ألف تحليلية لما تعدت 100 ألف مريض رغم هذا كله نتمنى الله أن يرفع هذا الوباء عن الأرض وأن تشفي جميع مخلوقاته أمين أمين يارب العالمين.
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