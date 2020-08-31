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إجمالي إصابات "كورونا" يلامس المليون في روسيا
الاثنين 31 غشت 2020 - 10:52
اقترب إجمالي عدد إصابات كورونا في روسيا من المليون بعدما أعلنت السلطات الصحية بالبلاد، اليوم الاثنين، تسجيل 4993 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا ذكر أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 995319 شخصا، بينما تم تسجيل 83 حالة وفاة جديدة بكورونا؛ لتبلغ حصيلة الوفيات 17176 حالة.
وتعافى 2405 من الإصابة خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء في روسيا إلى 809387 شخصا، بينما لا تزال هناك 168756حالة نشطة.