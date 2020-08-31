109 وفيات بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 375 ألف حالة، بعد تسجيل 1642 إصابة جديدة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات ارتفع ليبلغ 21 ألفا و571 حالة، بعد تسجيل 109 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفتت المسؤولة نفسها الانتباه إلى أن 3729 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 323 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".