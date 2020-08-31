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الرئيسية | خارج الحدود | 109 وفيات بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

109 وفيات بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

109 وفيات بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 31 غشت 2020 - 12:55

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 375 ألف حالة، بعد تسجيل 1642 إصابة جديدة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات ارتفع ليبلغ 21 ألفا و571 حالة، بعد تسجيل 109 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفتت المسؤولة نفسها الانتباه إلى أن 3729 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 323 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن الاثنين 31 غشت 2020 - 13:17
رقم يعادل ما يسجل عندنا نظرا لنسبة سكان
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2 - محمد الاثنين 31 غشت 2020 - 13:45
كان ممكن تفادي اعداد الموتى لو تم اغلاق مزارات قم والحسينيات شهر قبل تفشي الوباء لكن لاعتبارات لامعقولة يدفع الكل الثمن والحصار زاد من المصيبة فالمسؤولية مقتسمة بين النظام وامريكا صاحبة الحصار الشديد حتى على ابسط وسائل النظافة
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3 - محمد الحرشي الاثنين 31 غشت 2020 - 13:51
ما هو العدد في أمريكا ؟وفي فرنسا وإنجلترا؟
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