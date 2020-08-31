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كُتّاب وآراء
تكليف مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة في لبنان
كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، الاثنين، سفير لبنان لدى ألمانيا مصطفى أديب تشكيل حكومة جديدة للبلاد، في خطوة هي ثمرة توافق بين أبرز القوى السياسية.
وبرز اسم أديب فجأة، وهو غير معروف لدى غالبية اللبنانيين، وقد قام بجولة في منطقة الجميزة المدمرة في انفجار بيروت المروّع، ليكون اول مسؤول ينزل الى المنطقة منذ الكارثة، وقال لمواطنين التقوا به: "دعونا نضع أيدينا بأيدي بعض، وليكن لدينا إيمان (...)، نزلت فورا لعندكم لأقول لكم: أريد ثقتكم".
وسرعت القوى السياسية خلال الأسبوع الماضي مساعيها للاتفاق على رئيس حكومة خلفاً لحسان دياب، الذي استقالت حكومته بعد انفجار مرفأ بيروت المدمر تحت ضغط الشارع الغاضب من المسؤولين الذين يحملهم مسؤولية ما حصل بسبب فسادهم واستهتارهم. ولعلّ التحدي الأبرز أمام أديب إقناع جميع اللبنانيين بتصميمه على التغيير.