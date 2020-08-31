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الرئيسية | خارج الحدود | رابطة العالم الإسلامي تدين "إجرام جماعة الحوثيين"

رابطة العالم الإسلامي تدين "إجرام جماعة الحوثيين"

رابطة العالم الإسلامي تدين "إجرام جماعة الحوثيين"
هسبريس - متابعة
الاثنين 31 غشت 2020 - 16:40

أدانت رابطة العالم الإسلامي ما قامت به جماعة الحوثي من محاولة استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مُفخخة بدون طيار، تم اعتراضها وإسقاطها من قِبَل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت الرابطة في بيان صدر عن أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أن هذه المجازفات الإرهابية تعكس تأصل نزعة الشر الإجرامية لتلك المليشيا الانقلابية، وأنها لا تعدو بهذا العبث اليائس سوى كشف المزيد من هويتها الإرهابية التي عانى منها الشعب اليمني وما يزال في أمنه وحريته واستقراره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - اليمن الجريح الاثنين 31 غشت 2020 - 16:52
ولماذا لا تدين هذه الرابطة إجرام الدول السنية التي تقوم بنفس العمل في اليمن نفسها وهي تعرفها جيدا دولة دلولة حتى ذمرته عن آخره وخربته أم أن إجرام الدول السنية وتكالبها على اليمن الجريح حلال ونحن لا نعلم.رابطة بلا روابط وتتكلم ههه
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2 - Me sgain الاثنين 31 غشت 2020 - 16:52
ان لم تفعل الرابطة ذلك، فسيعني ذلك تدخل في الشؤون الداخلية للسعودية و ان لم ينشر هذا الخبر فسيعني كذلك انه تدخل سافر في الشؤون الداخلية للسعودية و وسائل الاعلام مناهضة للسعودية و في إذن في خندق الحوثيين!
فلماذا السعودية لا تنشر اخبار تدين الجزائر مباشرة في التدخل السافر في الشأن الصحراوي المغربي و تدين مرتزقة الجمهورية العربية الصحراوية الوهمية
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3 - Torontorian الاثنين 31 غشت 2020 - 16:53
هههه اتركني اقتلك ايها المسلم الفقير او انت ارهابي لعين لانك تدافع عن نفسك امامنا الاغنياء . اولاد ....
عند ربكم تختصمون ياولاد ...
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8
4 - بن علي الاثنين 31 غشت 2020 - 16:53
رابطة علماء المسلمين أكبر منظمة ارهابية على وجه الأرض تدافع عن الجلاد المتمثل في ال سلول وحلفائه الذين دمروا اليمن وعاثوا فيه فسادا.
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6
5 - visiteur الاثنين 31 غشت 2020 - 16:55
عفوا السياسة و الدين خطان مستقيمان لا يلتقيان لكل توجهات تخدم مصالحه العليا المنظمة تدين الحوثيين و تتغاضى عن ما تقترفه السعودية و الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى في تدميرها اليمن الجريح و تفقير اهله و تركيعهم تحت عتبة الفقر المدقع تحت غطاء الارض الحارقة اليوم حصحص الحق و الباطل كان زهوقا كان بالاجذر إدانة مملكة الحرمين الشريفين و من يدور في فلكها
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3
6 - إن المسلمين الاثنين 31 غشت 2020 - 16:58
* إن المسلمين مشتتين ، لا يستقرون على رأي أو قرارٍ واحدٍ ، و إنما
تلك الإدانة للحوثيين ، فهي من طرف المملكة العربية السعودية الشريفة
و من يسبح في فلكها . تلك الرابطة لم تقل و لو كلمة ترحيب أو مباركة
للدول المطبعة مع إسرائيل .
*الحمد لله ، إننا نسمع و نرى و نقارن ما يقع على الأرض ، لم يعد
شيئاً خفياً علينا كما كان من قبل .
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2
7 - SAMIR الاثنين 31 غشت 2020 - 17:01
بهاذا الموقف واضح ان هذه المنظمة تقف موقف محايد من الصراع اليمني اليمني .واليمني السعودي الاماراتي
الله ابارك
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8 - العابر الاثنين 31 غشت 2020 - 17:08
رابطة العالم الإسلامي ،واش حزب او جمعية او شنو زعما؟؟؟؟ لماذا لا تستنكر هذه الرابطة جراءم الامارات و السعودية اللتان تقصفان الأسواق و المدارس و....؟؟؟ لماذا التحيز لجهة على حساب أخرى؟؟؟ هل البمنيون ليسوا مسلمين؟؟؟ فقط لأنهم شيعة يجوز ذبحهم؟؟؟ المسلمون إذن عنصرين أكثر من أمريكا و إسرائيل!!!!! و الله هذا منكر، لن يقبل الله اعمالكم لانكم غير عادلين!!!! مهما زورتم و حاولتم تضليلنا. لست شيعيا و لا سنيا و لا مشرقيا ،انا انسان يميز بغض النظر عن هذه الألقاب السخيفة.
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9 - من باريس. . الاثنين 31 غشت 2020 - 17:08
ندين التطبيع مع الكيان الصهيوني وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتجويع واغتصاب أراضيه ... كما ندين سكوت العالم اﻻسﻻمي ومنظماته المسيسة و المسيئة للإسلام والمسلمين !! داعين الله ان يعز اﻻسﻻم والمسلمين ويخذل من خذل اﻻسﻻم والمسلمين. .
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