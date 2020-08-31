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كُتّاب وآراء
رابطة العالم الإسلامي تدين "إجرام جماعة الحوثيين"
أدانت رابطة العالم الإسلامي ما قامت به جماعة الحوثي من محاولة استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مُفخخة بدون طيار، تم اعتراضها وإسقاطها من قِبَل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.
وأكدت الرابطة في بيان صدر عن أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أن هذه المجازفات الإرهابية تعكس تأصل نزعة الشر الإجرامية لتلك المليشيا الانقلابية، وأنها لا تعدو بهذا العبث اليائس سوى كشف المزيد من هويتها الإرهابية التي عانى منها الشعب اليمني وما يزال في أمنه وحريته واستقراره.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
فلماذا السعودية لا تنشر اخبار تدين الجزائر مباشرة في التدخل السافر في الشأن الصحراوي المغربي و تدين مرتزقة الجمهورية العربية الصحراوية الوهمية
عند ربكم تختصمون ياولاد ...
تلك الإدانة للحوثيين ، فهي من طرف المملكة العربية السعودية الشريفة
و من يسبح في فلكها . تلك الرابطة لم تقل و لو كلمة ترحيب أو مباركة
للدول المطبعة مع إسرائيل .
*الحمد لله ، إننا نسمع و نرى و نقارن ما يقع على الأرض ، لم يعد
شيئاً خفياً علينا كما كان من قبل .
الله ابارك