رابطة العالم الإسلامي تدين "إجرام جماعة الحوثيين"

هسبريس - متابعة

أدانت رابطة العالم الإسلامي ما قامت به جماعة الحوثي من محاولة استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مُفخخة بدون طيار، تم اعتراضها وإسقاطها من قِبَل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت الرابطة في بيان صدر عن أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أن هذه المجازفات الإرهابية تعكس تأصل نزعة الشر الإجرامية لتلك المليشيا الانقلابية، وأنها لا تعدو بهذا العبث اليائس سوى كشف المزيد من هويتها الإرهابية التي عانى منها الشعب اليمني وما يزال في أمنه وحريته واستقراره.