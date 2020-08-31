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الرئيسية | خارج الحدود | الخسائر الأولية لانفجار بيروت تبلغ 8.1 مليار دولار

الخسائر الأولية لانفجار بيروت تبلغ 8.1 مليار دولار

الخسائر الأولية لانفجار بيروت تبلغ 8.1 مليار دولار
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 31 غشت 2020 - 18:50

أعلن المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار جاه ، أن الخسائر الأولية الناجمة عن انفجار بيروت بلغت نحو 8.1 مليار دولار.

تصريحات كومار جاه جاءت خلال زيارته رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ضمن وفد من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة اليوم الاثنين، قدم له تقريراً حول الأضرار التي تسببب بها الانفجار في المرفأ " تضمن تقييماً أولياً للأضرار، وسيتم تباعا تحديثه كلما توافرت معلومات إضافية".

وقال كومار إن لبنان :"سيحتاج في مرحلة أولى تنتهي في ديسمبر 2021 إلى مبلغ مليارين و 200 مليون دولار من أجل النهوض وإعادة الإعمار، إضافة إلى الانكماش الذي سيحصل في الاقتصاد الوطني"، وأوضح أن "مستويات الفقر والفقر المدقع سترتفع نسبتها"، وأشار إلى أن "الجهد سينصب ليكون العمل مستقبلا فرصة لتحقيق الأفضل".

من جهته، أعرب الرئيس عون عن تقديره "للجهود التي قام بها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لدعم لبنان، سواء من خلال المساعدات الإنسانية والتقنية التي قدمت، أو من خلال الخبرات التي أرسلت بعد الكارثة التي حلت بلبنان نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت".

واعتبر الرئيس عون أن "التقرير الذي أعدته الأطراف الثلاثة، أضاء على الكثير من الأضرار والخسائر الاقتصادية وحدد حاجات التعافي وإعادة الإعمار".

وكان انفجار هز في 4 غشت الحالي مرفأ بيروت وهو ناجم عن تخزين 2750 طن من نيترات الأمونيوم في العنبر 12 من المرفأ بطريقة غير آمنة. وأحدث الانفجار دماراً هائلاً في المرفأ ومحيطه وفي شوارع العاصمة، وخلف أكثر من 182 ضحية وأكثر من ستة آلاف جريح،إضافة إلى تشريد 300الف شخص.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مهتم جدا الاثنين 31 غشت 2020 - 19:06
هذه هي لبنان وهكذا تعيش لبنان : لبنان ماذا تنتج وماذا تصدر للعالم الاسلامي والعربي ؟ ماذا تصدر للعالم ككل ؟ لا شيء سوى الغناء والرقص والسهرات . ثم بم تعيش لبنان والشعب اللبناني غير الفنانين والممثلين ؟ تعيش على الازمات الداخلية وهبات الدول العربية ودولارات الخليج .. هذه هي لبنان . كأني بلبنان ميدان لتصفية حسابات وهي في نفس الوقت كالمرأة الجميلة التي تتمتع بكل رفاهيات الحياة ، تعيش مدللة على الدول العربية لانتاجها الجمال . لبنان يمكن تسميتها سويسرا الشام والعرب . افهمتم ؟ وهاهي فاتورة الانفجار تنفخ وتنفخ وتنفخ لتخرج لنا بخسائر تقدر بمليارات الدولارات ، اي عشر سنوات اخرى للعيش في انتظار ابتكار سيناريو آخر للعشر سنوات الاي تليها .
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