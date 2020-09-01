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123 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

123 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 10:55

تجاوز إجمالي عدد إصابات كورونا في روسيا المليون حالة بعدما أعلنت السلطات الصحية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4729 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا في روسيا ذكر أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى مليون و48 حالة، كما تم تسجيل 123 وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات 17299.

وتعافى 6318 من الإصابة خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 815707 أشخاص، بينما لا تزال هناك 167044 حالة نشطة.

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