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الرئيسية | خارج الحدود | 101 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

101 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

101 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 14:40

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليقترب من 377 ألف حالة، بعد تسجيل 1682 إصابة جديدة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات بلغ 21 ألفا و672 حالة بعد تسجيل 101 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفتت المسؤولة ذاتها الانتباه إلى أن 3709 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 325 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Amir الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 14:44
Why always mentioning the death toll in Iran , I wish you could mental towns in Morocco
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2 - حسن الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 14:55
كم عدد وفياة بنغلادش و شرق جنوت آسيا و الهودنديراس و.. ..
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