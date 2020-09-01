101 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليقترب من 377 ألف حالة، بعد تسجيل 1682 إصابة جديدة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات بلغ 21 ألفا و672 حالة بعد تسجيل 101 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفتت المسؤولة ذاتها الانتباه إلى أن 3709 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 325 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".