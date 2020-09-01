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الرئيسية | خارج الحدود | نسبة البطالة تواصل الارتفاع في "منطقة اليورو"

نسبة البطالة تواصل الارتفاع في "منطقة اليورو"

نسبة البطالة تواصل الارتفاع في "منطقة اليورو"
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 18:19

كشف مكتب الإحصاء الأوروبي، الثلاثاء، مستوى التضخم في منطقة اليورو في غشت الماضي، بينما نبه إلى ارتفاع نسبة البطالة في يوليوز بمنطقة اليورو.

وشهد شهر غشت استقرار التضخم عند -0,2 بالمئة مقابل 0,4 بالمئة في يوليوز، وفقًا لأول تقدير لـ"يوروستات".

ويعد ذلك أقل بكثير من أهداف البنك المركزي الأوروبي، الذي يعتقد أن التضخم القريب من 2 بالمئة هو الأمثل لنمو اقتصاد سليم.

على صعيد فرص العمل، لا تبدو الأخبار جيدة أيضا بعد تدابير الاحتواء ضد كورونا؛ التي أغلقت قطاعات بأكملها من الاقتصاد الذي يجهد من أجل استئناف نشاطه.

وقد بلغ معدل البطالة في يوليوز 7,9 بالمئة، مقابل 7,7 بالمئة في يونيو بحسب مكتب الإحصاء الأوروبي الذي يؤكد أن طريقة حسابه لا تعكس بالكامل عواقب العزل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - %%%%% الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 18:33
un saut jusqu en Europe et le Maroc et les marocains . dites moi combien il vous reste de marocains qui travaillent dans le privé en bon et du forme. des miettes. plus ceux qui sont dans l informels. plus les jobles. et vous dîtes que vous avez un gouvernement et un pays . ??????
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2 - يوسف الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 18:36
ومذا عن نسبة البطالة في منطقة الدرهم.
هاديك أوروبا قوة اقتصادية ماعندهاش مشكل، دغيا تخرج من أي أزمة، شوفو المغرب لي ماعمرو خرج من الأزمة وتايچول كلشي زين
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