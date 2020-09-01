نسبة البطالة تواصل الارتفاع في "منطقة اليورو"

هسبريس - أ.ف.ب

كشف مكتب الإحصاء الأوروبي، الثلاثاء، مستوى التضخم في منطقة اليورو في غشت الماضي، بينما نبه إلى ارتفاع نسبة البطالة في يوليوز بمنطقة اليورو.

وشهد شهر غشت استقرار التضخم عند -0,2 بالمئة مقابل 0,4 بالمئة في يوليوز، وفقًا لأول تقدير لـ"يوروستات".

ويعد ذلك أقل بكثير من أهداف البنك المركزي الأوروبي، الذي يعتقد أن التضخم القريب من 2 بالمئة هو الأمثل لنمو اقتصاد سليم.

على صعيد فرص العمل، لا تبدو الأخبار جيدة أيضا بعد تدابير الاحتواء ضد كورونا؛ التي أغلقت قطاعات بأكملها من الاقتصاد الذي يجهد من أجل استئناف نشاطه.

وقد بلغ معدل البطالة في يوليوز 7,9 بالمئة، مقابل 7,7 بالمئة في يونيو بحسب مكتب الإحصاء الأوروبي الذي يؤكد أن طريقة حسابه لا تعكس بالكامل عواقب العزل.