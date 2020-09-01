الجائحة تعطّل محاكمة رئيس السودان السابق البشير

هسبريس ـ مُتابعة

أرجأت محكمة سودانية، الثلاثاء، محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، و27 شخصا آخرين متهمين بالاستيلاء على السلطة في انقلاب عام 1989، إلى 15 شتنبر الجاري.

وقال القاضي الذي ترأس المحكمة بعد حوالي 45 دقيقة على انعقاد الجلسة: "تُرفع الجلسة (..) إلى 15 شتنبر للسير في الإجراءات الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا المستج"د.

وبداية الجلسة قال القاضي إن الحالة السياسية في البلاد "لا تؤثر سلبا أو إيجابا على سير المحاكمة"، مشيرا إلى أن المحكمة "تقف على مسافة واحدة من الأطراف".

وحضر المتهمون الجلسة، وعلى رأسهم البشير، في ملابس السجن البيضاء .. وخلالها دعا المحامون إلى تأجيل المحاكمة للبحث عن قاعة أوسع تضمن الالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي في ظل جائحة كوفيد-19.

وفي حالة إدانة البشير والآخرين فسيواجهون عقوبة قد تصل إلى الإعدام، إذ يحاكم المتهمون الـ 28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة عام 1989، وهي محاكمة غير مسبوقة في العالم العربي.

وحصل البشير في انقلابه العسكري عام 1989 على دعم "الجبهة الإسلامية القومية" بقيادة حسن الترابي؛ الذي توفي عام 2016.

والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقيّ وجرائم ضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور، الذي استمر بين 1959 و2004، وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.

وكان انقلاب البشير الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، بعد انقلابين قام بهما إبراهيم عبود (1959-1964) وجعفر نميري (1969-1985).

وأطاح الجيش السوداني بالبشير في أبريل 2019 عقب احتجاجات شعبية استمرت أشهرا عدة، بينما تتولى الحكم في الخرطوم حاليا سلطة انتقالية ستستمر لمدة ثلاث سنوات؛ تجري بعدها انتخابات عامة.