115 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 4952 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا ذكر أنه تم تسجيل 115 حالة وفاة جديدة بكورونا.

وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 17414 حالة، فيما ارتفع إجمالي المصابين إلى مليون وخمسة آلاف.

وتعافى 5464 من الإصابة خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 821169 شخصا، بينما لا تزال هناك 166417 حالة نشطة.