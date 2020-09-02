30% من الألمان يعتقدون أن الحكومة تضخّم كورونا‎

هسبريس - د.ب.أ

كشفت دراسة حديثة أن نحو ثلث الألمان ينجذبون لبعض نظريات المؤامرة فيما يتعلق بأزمة جائحة كورونا.

وجاء في الدراسة التي أجرتها منظمة "مور إن كومن" المعنية بالدعم المجتمعي، ونشرت نتائجها اليوم الأربعاء، أن "30% من المواطنين في ألمانيا يعتقدون أن الحكومة تجعل أزمة كورونا تبدو أكبر مما هي عليه من أجل فرض خططها الخاصة".

وأشارت الدراسة إلى أن المجتمع مهدد بمزيد من الانقسام بسبب جائحة كورونا، حيث رصدت الدراسة تراجعا في الاستعداد المجتمعي لحلول الوسط خلال الأزمة.

وذكرت المنظمة نفسها أن غالبية الألمان ،عام 2019، كان لديهم استعداد لقبول الحلول الوسط مع المخالفين في الرأي، بينما تراجعت نسبتهم خلال أزمة كورونا إلى 45%.

بالإضافة إلى ذلك،؛أظهرت الدراسة أن المواطنين في ألمانيا يختبرون ويقيمون الأزمة بشكل مختلف تماما، حيث يرى 73% منهم أن الأزمة أظهرت أن "البلد يتضامن في حالة الطوارئ". ومع ذلك وافق على هذه العبارة معظم الأشخاص الذين كانوا يشعرون بالرضا قبل الأزمة.

أجرى الاستطلاع معهد "كانتار" لقياس مؤشرات الرأي في يوليوز الماضي، وشمل أكثر من ألفي ألماني.