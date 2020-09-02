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كُتّاب وآراء
تدابير احترازية مشددة تحيط بغسل الكعبة المشرفة
يقوم الأمير خالد الفيصل، مستشار "خادم الحرمين الشريفين" أمير منطقة مكة المكرمة بالسعودية، غدٍا الخميس بغسل الكعبة المشرفة .
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأمير سيتشرف بغسل الكعبة المشرفة من الداخل، بماء زمزم المخلوط بماء الورد، وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبلّل بهذا المخلوط الذي يُحضّر منذ وقت مبكر من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وأشار المصدر نفسه إلى أن مراسم غسل الكعبة هذا العام ستجرى وسط إجراءات احترازية مشددة؛ حرصاً على منع انتشار فيروس كورونا المستجد.