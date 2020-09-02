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الرئيسية | خارج الحدود | 125 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

125 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

125 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 14:35

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليقترب من 379 ألف حالة، بعد تسجيل 1858 إصابة جديدة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات ألف و797 حالة، بعد تسجيل 125 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفتت المسؤولة الانتباه إلى أن 3693 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين يقترب من 327 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

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