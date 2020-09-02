الحرص على التعليم في أوروبا يهزم "رهاب كورونا"

هسبريس ـ مُتابعة

بدأ الطلاب في أنحاء أوروبا العودة إلى فصولهم الدراسية، رغم المخاوف من حدوث موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إذ يحذر الخبراء من الأضرار التي قد تصيب مستقبل الصغار إذا واصلوا البقاء في المنازل.

ويعني شهر شتنبر للشباب في جميع أنحاء أوروبا أمرا واحدا فقط، ألا وهو العودة إلى المدارس، إلا أن بداية العام الدراسي في 2020 تبدو مختلفة قليلا، إذ سيتعين على الطلاب التأقلم مع قواعد السلامة في عصر جائحة كورونا، وفي الوقت نفسه اللحاق بأشهر من الوقت الضائع.

ويشكك قليلون في الحاجة الملحة إلى عودة الصغار والشباب إلى التعليم، إذ تعطي دول في أنحاء أوروبا الأولوية لإعادة فتح المدارس بعد فترة من الاضطراب التاريخي في التعلم بسبب الجائحة.

وقال وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا، خلال مؤتمر عبر الإنترنت للمكتب الإقليمي الأوروبي التابع لمنظمة الصحة العالمية: "يجب أن يسير الحق في الصحة والحق في التعليم جنبا إلى جنب"، وأضاف: "تمثل إعادة فتح المدارس بشكل آمن الأولوية الحقيقية خلال الأسابيع المقبلة".

وفي الوقت نفسه، وضعت المستشارة الألمانية آنغيلا ميركل التعليم ضمن أعلى أولويات حكومتها أثناء الأزمة، وتعهدت "ببذل قصارى جهدها حتى لا يصبح الأطفال هم الخاسرون بسبب الجائحة".

وفي ألمانيا، حيث أعيد فتح المدارس في كثير من الولايات في شهر غشت الماضي، تركز النقاش بشأن تدابير العادات الصحية على ارتداء الكمامات في أروقة المدارس. وأبدى البعض رغبته في تمديد هذا المطلب إلى داخل الفصول، وهي خطوة امتنعت معظم الولايات عن اتخاذها حتى الآن.

وفي فرنسا، في الوقت نفسه، اصطف الآباء والأبناء وقد ارتدوا الكمامات خارج المدارس في باريس يوم الثلاثاء، اليوم الأول للعودة إلى فصول الدراسة.

وقال وزير التعليم الفرنسي، جان ميشيل بلانكير، إن المعلمين والتلاميذ الذين تزيد أعمارهم عن 11 عاما سيضطرون إلى ارتداء كمامات في ظل قواعد جديدة، حتى أثناء دروس الموسيقى.

وأضاف بلانكير لمحطة تلفزيون "بي إف إم تي في" أنه "يمكنك الغناء وأنت ترتدي الكمامة، يمكن لأي شخص أن يجرب ذلك هذا الصباح"، مشيرا إلى أن "مستوى الصوت سيكون أقل فقط".

ورغم تصاعد حدة المخاوف بشأن موجة ثانية من تفشي الإصابات أصر الوزير على فتح جميع المدارس في أنحاء فرنسا، وقال إنه لا يجب على الآباء الشعور بالخوف من عودة أبنائهم إلى المدارس.

وتتوق الحكومة إلى تعويض الأطفال، خاصة القادمين من أوساط تعاني الحرمان، عما فاتهم خلال الإغلاق الصارم في البلاد الذي دام 55 يوما، من منتصف مارس وحتى منتصف ماي.

وفي إيطاليا، سيكون ارتداء الكمامات مطلوبا في أروقة المدرسة خارج الفصول، حيث لا يستطيع الطلاب الحفاظ على التباعد الجسدي لمسافة متر بين واحد وآخر.

ومن المقرر أن تفتح المدارس في إيطاليا أبوابها مجددا في 14 شتنبر وسط مخاوف تتعلق بجهود الحكومة لإعداد النظام من أجل عودة التلاميذ.

وبدأ تسليم الأدراج المدرسية الجديدة ذات المقعد الواحد، يوم الجمعة الماضي، لتحل محل تلك التقليدية ذات المقعدين بهدف مساعدة الأطفال في الحفاظ على التباعد مع أقرانهم التلاميذ.

وستتواصل عملية تسليم تلك الأدراج حتى أواخر أكتوبر المقبل، وتواجه السلطات تحديات لوجيستية أخرى تشمل إبعاد الطلاب عن بعضهم بعضا في المواصلات العامة وفي الحافلات المدرسية، فضلا عن مشكلات توفير الأعداد الكافية من المعلمين.

وحسب صحيفة "كوريري ديلا سيرا اليومية" هناك كثير من المعلمين يتم تصنيفهم على أنهم "عاملون ذو هشاشة"، مثل أولئك الذين يعانون من مشكلات صحية، والذين يرفض الكثير منهم العودة إلى المدارس بسبب المخاطر الصحية.

وفي مناطق أخرى في أوروبا، توقفت السلطات عن مطالبة الطلاب بارتداء الكمامات في المدارس، مع دعوة الآباء إلى إعادة أطفالهم إلى الفصول الدراسية.

وينطبق هذا على هولندا، حيث أعيد فتح المدارس أيضا بالفعل، وحيث تساءل البعض عن منطق قرار عدم الإلزام بارتداء الكمامات.

وقال ويلفريد فلاكفيلد، مدير مدرسة في جنوب أمستردام، "لا أستطيع أن أفسر ذلك... يجب أن يرتدي التلاميذ الكمامة في الترام، لكن داخل مبنى مدرسة به ألف شخص هذا ليس ضروريا. ثم تعود إلى المنزل مرة أخرى ويسمح لك بشرب الشاي مع ستة أشخاص فقط. إنه أمر غير ضروري وليس منطقيًا".

وفي بولندا، ليس مطلوبا من الأطفال ارتداء الكمامات؛ حيث عاد الطلاب إلى المدارس ودافع السياسيون عن أهمية التعليم بالحضور الشخصي.

وقال رئيس الوزراء ماتيوز مورافيكي، خلال زيارة لمدرسة ابتدائية بالقرب من لودز، وسط بولندا: "لن يحل فيسبوك محل أصدقائك في المدرسة، ولن يحل غوغل محل المعلم".

إلا أن السلطات المحلية المسؤولة عن إدارة المدارس في بولندا تتهم وزارة التعليم بإلقاء المسؤولية الكاملة عليها في الحيلولة دون انتشار الفيروس.

وثارت مخاوف مماثلة في بريطانيا، حيث عاد معظم الأطفال إلى المدارس الأسبوع الماضي عقب نقاش حاد بشأن ارتداء الكمامات، وهو أمر غير إلزامي.

وزار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إحدى المدارس، وقال للأطفال إنه يجب على الحكومة إعادة جميع التلاميذ إلى مدارسهم خلال الأسبوع المقبل والأيام التالية.

وقال جونسون إن إعادة فتح المدارس "واجب أخلاقي"، وقلل من المخاطر الصحية التي يشكلها الفيروس، كما حذر من أن "الابتعاد عن المدرسة بعد الآن يعد أكثر ضررا لنمو الطفل وصحته ورفاهيته".