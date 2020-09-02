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الرئيسية | خارج الحدود | أمريكا: تسميم المعارض الروسي نافالني "مستهجن"

أمريكا: تسميم المعارض الروسي نافالني "مستهجن"

أمريكا: تسميم المعارض الروسي نافالني "مستهجن"
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 18:35

أعرب البيت الأبيض، الأربعاء، عن "قلقه الشديد" لتأكيد ألمانيا أن المعارض الروسي أليكسي نافالني تعرض للتسميم بغاز أعصاب من نوع نوفيتشوك.

وكتب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون أوليوت في تغريدة أن "تسميم أليكسي نافالني مستهجن تماما"، مضيفا: "سنعمل مع الحلفاء والمجتمع الدولي لمحاسبة الأشخاص المسؤولين في روسيا، حيثما تقود الأدلة، ونقطع التمويل عن أنشطتهم الخبيثة".

وأكد أن "الشعب الروسي لديه الحق في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي دون خوف من أي عقاب من أي نوع، وبالتأكيد ليس بالمواد الكيميائية".

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