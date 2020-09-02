الأمم المتحدة: الجائحة توسع فجوة الفقر في العالم

هسبريس - د.ب.أ

أفاد تقرير للأمم المتحدة صدر اليوم الأربعاء أن أزمة فيروس كورونا ستدفع 47 مليون امرأة وفتاة إلى الفقر المدقع وتوسع فجوة الفقر بين الجنسين.

وأشارت التقديرات الأولية ذات مرة إلى انخفاض بنسبة 2.7 بالمئة في معدل الفقر بين النساء بين عامي 2019 و2021. ومع ذلك وبسبب الجائحة، من المتوقع الآن أن يرتفع بنسبة 9.1 بالمئة.

وتُظهر بيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه سيكون هناك 118 امرأة مقابل كل 100 رجل تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 عاما في فقر مدقع بحلول عام 2021. ومن المتوقع أن تتسع الفجوة إلى 121 امرأة فى مقابل كل 100 رجل بحلول عام 2030.

ووفقا للتقرير، ستدفع الأزمة 96 مليون شخص تحت خط الفقر بحلول عام 2021، ما يقرب من نصفهم من النساء والفتيات.

وسيؤدي ذلك إلى زيادة العدد الإجمالي للنساء والفتيات اللائي يعشن في فقر مدقع - الذي يُعرَّف بأنه الاعاشة على أقل من 1.9 دولار يوميًا - إلى 435 مليون شخص. وقد يستغرق الأمر 10 سنوات للعودة إلى أرقام ما قبل الجائحة.

وتعيش معظم تلك الاعداد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ومن المتوقع أيضا أن تشهد منطقة جنوب آسيا عودة ظهور الفقر المدقع، ما يعيد للوراء المكاسب الكبيرة في الحد من الفقر خلال السنوات الأخيرة.