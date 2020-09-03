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الرئيسية | خارج الحدود | 114 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

114 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

114 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 03 شتنبر 2020 - 11:54

سجلت السلطات الصحية الروسية قرابة خمسة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لتبلغ الحصيلة التراكمية 1.009.995 إصابة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الخميس في تقريرها اليومي، رصد 4995 إصابة جديدة بالعدوى.

وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال آخر 24 ساعة 114 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19"، ليرتفع عدد الوفيات إلى 17528 حالة.

وتماثل 5766 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 826935 شخصا.

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