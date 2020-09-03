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كُتّاب وآراء
129 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سيما سادات لاري، أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ 380 ألفا و746 حالة، ووفاة 129 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ الوفيات 21 ألفا و926.
وأضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي، اليوم الخميس، أنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1994 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا، وتستقبل المستشفيات 3702 في وضع حرج، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
ولفتت المسؤولة نفسها الانتباه إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 328 ألفا و595 شخصا، وأن 3 ملايين و307 آلاف و383 شخصا خضعوا لکشف الإصابة بفیروس "کوفید 19" في المجموع.