"مسحوق مشبوه" بقنصلية المغرب يستنفر السلطات الأمنية البلجيكية

هسبريس من الرباط

فتحت السلطات البلجيكية تحقيقاً أمنياً بعد توصل القنصلية المغربية المتواجدة بمنطقة هوبوكين بظرف مجهول يحتوي على مسحوق أبيض، وهو ما دفع الشرطة إلى تطويق المكان ووضع ثمانية أشخاص لمسوا الظرف في الحجر الصحي لفترة وجيزة في مبنى القنصلية.

ونقلت مصادر بلجيكية شريطا يظهر تدخل الشرطة أمس الخميس بعد إخطارها من قبل مصالح القنصلية المغربية بالظرف المجهول.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن فرقة الإطفاء وعناصر الأمن وصلت على الفور إلى القنصلية المغربية ووفرت الحماية المدنية، مشيرا إلى أنه جرى أخذ الظرف الذي كان يحتوي على مادة بيضاء يعتقد أنها السكر إلى المختبر من أجل كشف طبيعته.

ولحظة توصل القنصلية المغربية بالظرف المجهول كان حوالي 34 شخصاً يوجدون داخل مقرها، حيث تم إخراج 26 شخصاً لم يلمسوا الرسالة، فيما تم الإبقاء على ثمانية آخرين لبضع الوقت، بمن فيهم القنصل المغربي، قبل أن يغادروا إلى منازلهم.

وذكرت مصادر إعلامية بلجيكية أن السلطات المعنية أخبرت الأشخاص الثمانية الذين لمسوا الظرف المجهول بإخطار الطبيب على الفور في حالة الإحساس بأي أعراض جسدية أو مرضية، خصوصا أن الشرطة اشتبهت في كون المسحوق الأبيض قد يكون عبارة عن الجمرة الخبيثة أو يحتوي على مواد كيماوية خطيرة.

وأضافت مصادر هسبريس أن الأشخاص الذين لمسوا الظرف الغامض لم تظهر عليهم أي أعراض إلى حدود اليوم الجمعة، فيما تواصل الشرطة بتنسيق مع مصالح القنصلية المغربية التحقيق في حيثيات الواقعة والجهة التي أرسلت الظرف المشبوه.