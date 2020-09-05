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الرئيسية | خارج الحدود | البحث يتواصل للعثور على "صاحب النبض" ببيروت

البحث يتواصل للعثور على "صاحب النبض" ببيروت

البحث يتواصل للعثور على "صاحب النبض" ببيروت
هسبريس - متابعة
السبت 05 شتنبر 2020 - 11:30

أفاد الدفاع المدني اللبناني بأن "عمال إنقاذ يواصلون، لليوم الثالث على التوالي، عمليات البحث عن ناج محتمل تحت أنقاض مبنى تدمر جراء الانفجار الذي وقع قبل شهر في مرفأ بيروت رغم أن الأمل ضئيل".

وقال مسؤولون محليون إن فريق إنقاذ تشيلي وصل حديثاً إلى بيروت، رصد عبر أجهزة حرارية متطورة "نبضات قلب" تحت ركام مبنى في شارع مار مخايل، استدلّ كلب مدرّب برفقتهم إليها.

وأوضح جورج أبو موسى، مدير العمليات في الدفاع المدني اللبناني، أن "عمليات البحث مستمرة منذ الخميس، لكن الاحتمال ضئيل جداً"، مشيراً إلى أنه "تم إنجاز الجزء الأكبر من العمل ولم يظهر شيء حتى الآن".

وعلى الرغم من شبه استحالة وجود حياة بعد شهر على الانفجار، أحيت الأنباء عن إمكان العثور على شخص على قيد الحياة، آمال كثيرين، ثم تضاءلت تدريجاً مع عدم رصد أي مؤشرات حياة.

وأوضح وولتر مونوز، من فريق الإغاثة التشيلي للصحافيين، أن "هناك أملا بنسبة اثنين في المئة فقط"ـ فيما قال قاسم خاطر، أحد متطوعي الدفاع المدني في المكان، "لن نترك الموقع قبل أن ننتهي ونبحث تحت كل الردم رغم أن المبنى مهدد بالسقوط"، مشيراً إلى أن العمليات تتركز اليوم على سلم المبنى المدمر.

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