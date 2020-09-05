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كُتّاب وآراء
تركيا تجري تدريبات عسكرية وسط توترات مع اليونان
قالت وزارة الدفاع التركية إن قواتها المسلحة ستجري تدريبات عسكرية قبالة قبرص ابتداء من غد الأحد، وسط توتر مستمر مع اليونان بشأن مياه شرق البحر المتوسط المتنازع عليها وجهود دولية للوساطة.
وقالت الوزارة في بيان إن التدريبات، التي يطلق عليها اسم "عاصفة البحر المتوسط"، ستستمر حتى يوم الخميس وستجرى بالاشتراك مع عناصر من شمال قبرص الخاضع للإدارة التركية.
وذكر البيان أن التدريبات السنوية تهدف إلى "تحسين التدريب والتعاون والقدرة على العمل المشترك" بين البر الرئيسي التركي وقيادة القوات في شمال الجزيرة المقسمة.
وأضاف البيان أن عناصر من القوات الجوية والبحرية والبرية ستشارك في التمرين الذي يشمل عمليات محاكاة لهجوم جوي وعمليات بحث وإنقاذ أثناء القتال.
ولا يزال التوتر شديدا بين تركيا واليونان، الجاراتان والعضوان في حلف شمال الأطلسي ( الناتو)، حيث تدعي كل منهما الحق في التنقيب في نفس الجزء من شرق البحر المتوسط، الذي يُعتقد أنه غني بالموارد الهيدروكربونية.
وقبرص مقسمة بين جنوب يوناني وشمال تركي غير معترف به دوليا منذ عام 1974، عندما غزت تركيا الجزيرة ردا على انقلاب.
وتجري البلدان المتنافسان تدريبات عسكرية في المنطقة حيث من المقرر أن تقوم سفينة أبحاث تركية، برفقة سفن حربية، بالتنقيب حتى 12 شتنبر.
وعرض الناتو والاتحاد الأوروبي وساطة في النزاع. ومع ذلك، لم تؤكد أنقرة وأثينا بعد الدخول في المحادثات .