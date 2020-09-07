دور "اليونسكو" يتصاعد عربيا عقب "كوفيد-19"

هسبريس من الرباط

قال مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة إن دور منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) تصاعد في المنطقة العربية، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، في مجالات مختلفة تتعلق بدعم الحوار ومحو الأمية وحماية التعليم والحفاظ على التراث والهوية الثقافية، لا سيما في ظروف انعدام الأمن ونشوب النزاعات المسلحة ووقوع الكوارث المفاجئة، وهو ما عكسته آليات مختلفة في العام الجاري.

ومن ضمن المشاريع التي أعلنت عنها اليونسكو خلال هذه الفترة، هناك إعمار بيروت، عن طريق التخطيط لتمويل ترميم 40 مدرسة من إجمالي 159 مدرسة متضررة من انفجار مرفأ بيروت في 4 غشت الفائت.

ومن المشاريع أيضا، تأهيل الموصل عن طريق إعادة ترميم بعض المنشآت الدينية هناك، على غرار جامع النوري ومنارته الحدباء وكنيستي الساعة والطاهرة، بعد أن تم تحريرها من سيطرة تنظيم "داعش" في عام 2017، وهو ما تقوم به منظمة اليونيسكو بالتعاون مع الإمارات، في مشروع "إحياء روح الموصل"، على نحو ما أكده السفير علي الأحمد، مندوب الإمارات الدائم لدى منظمة اليونيسكو في باريس، خلال حديثه مع إذاعة "مونت كارلو الدولية" في يونيو 2020.

وذكر المركز أيضا الدور الذي تلعبه اليونيسكو في التصنيع الثقافي عن طريق تفعيل خطة النهوض بالتصنيع الثقافي في الدول العربية؛ إذ قال أرنستو ريناتو أوتون، المدير العام المساعد للثقافة باليونيسكو، خلال اجتماع عن بعد لوزراء الثقافة العرب في 11 مايو الماضي، إن "أزمة كورونا أثرت بشكل مباشر على التراث الثقافي العربي، وأوقفت مساعي الحفاظ عليه، خاصة قائمة الصون العاجل في فلسطين واليمن والعراق وغيرها"، مضيفاً أن "الأزمة أفرزت أيضاً عثرة اقتصادية للمواقع الثقافية، التي تعتمد على التمويل الذاتي".

وتساهم اليونسكو كذلك في التعليم "عن بعد"؛ إذ تم دعم التعليم عن بعد في مرحلة ما بعد جائحة "كوفيد-19"، وتشير التقارير الصادرة عن منظمة اليونيسكو إلى تصاعد الجائحة على التعليم، الأساسي والجامعي، في الدول العربية، بسبب إغلاق المدارس والجامعات ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الحكومات، وهو ما أدى إلى تطوير العديد من الدول العربية التعليم عن بعد عبر شبكة الإنترنت، إلا أن هناك تحديات تؤثر على فعالية هذه المنظومة.

وتحدث المركز أيضا عن وقاية الصحافيين، وتوعية المؤسسات الإعلامية بتزويد الصحافيين بالمعدات الوقائية خلال أزمة "كوفيد-19"، "وهو ما يكون مطلوباً بشكل حيوي في الدول العربية الأقل تقدماً مقارنة بدول أخرى.

وبهذا الخصوص، قال معزّ شقشوق، مساعد المديرة العامة لليونيسكو لقطاع الاتصال والمعلومات، في 27 مارس الماضي، إن "ثمة حاجة لاتخاذ إجراءات تقي الصحافيين، خاصة العاملين في الميدان، من خطر الإصابة بكوفيد-19، تتراوح بين قيام المؤسسات الإعلامية بإمداد مراسليها بالمستلزمات الوقائية من جهة، وتدريب الصحافيين على سبل حماية أنفسهم من جهة أخرى"، يقول المركز.

آخر الأدوار التي ذكرها المركز يتعلق بصون التراث؛ إذ تم تمويل وحماية الأماكن التراثية في الأردن واليمن، وبرزت ملامح ذلك الدور جلياً خلال لقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بالمدير العام لمنظمة اليونيسكو، أودري أوزلاي، في 4 مارس الماضي.