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كُتّاب وآراء
الحكومة الإيطالية تنبّه المحتجين ضد قيود الجائحة
قالت الحكومة الإيطالية إن أي شخص يخطط للمشاركة في الاحتجاجات ضد إجراءات الصحة العامة المتعلقة بفيروس كورونا يحتاج إلى الحصول على الحقائق.
وتعمل مجموعات مختلفة على تنظيم مظاهرات ضد وضع الأقنعة الواقية الإلزامي، والتطعيمات وقواعد التباعد الاجتماعي، وكثيرا ما يشير معارضو القيود إلى أن إيطاليا تحولت إلى "ديكتاتورية صحية".
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، قوله اليوم السبت في فعالية منفصلة بالعاصمة الإيطالية: "نتعامل مع جائحة مستمرة"، وأضاف: "هناك مظاهرة في روما ينظمها أشخاص يعتقدون أن الجائحة غير موجودة. وسنرد عليهم بالبيانات".
كما خاطب وزير الخارجية، لويجي دي مايو، معارضي القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، عبر خطاب ألقاه في مدينة فودجا جنوبي البلاد، قائلا: "أدعو منكري فيروس كورونا إلى إظهار الاحترام على الأقل لعائلات الموتى".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
وبعض الحمقى يدعون انهم علماء ينشرون الأكاذيب بين الناس لأهداف شخصية او سياسية . وآخرون استغلو غباء الناس لجني اموال طائلة . أتحدث عن حادثة بيع مراهم فاسدة بدعوى انها مقاومة لكورونا . وعن مدع يقول ان شبكات الجيل الخامس تنقل كورونا . الى هذه الدرجة وصل الانسان للغباء في زمن التطور التكنولوجي . انها نتيجة عكسية للتطور التكنولوجي . لان سرعة التطور تفوق قدرة الانسان العادي والساذج على استيعاب وفهم ما يدور من حوله .