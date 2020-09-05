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الرئيسية | خارج الحدود | الحكومة الإيطالية تنبّه المحتجين ضد قيود الجائحة

الحكومة الإيطالية تنبّه المحتجين ضد قيود الجائحة

الحكومة الإيطالية تنبّه المحتجين ضد قيود الجائحة
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 05 شتنبر 2020 - 18:55

قالت الحكومة الإيطالية إن أي شخص يخطط للمشاركة في الاحتجاجات ضد إجراءات الصحة العامة المتعلقة بفيروس كورونا يحتاج إلى الحصول على الحقائق.

وتعمل مجموعات مختلفة على تنظيم مظاهرات ضد وضع الأقنعة الواقية الإلزامي، والتطعيمات وقواعد التباعد الاجتماعي، وكثيرا ما يشير معارضو القيود إلى أن إيطاليا تحولت إلى "ديكتاتورية صحية".

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، قوله اليوم السبت في فعالية منفصلة بالعاصمة الإيطالية: "نتعامل مع جائحة مستمرة"، وأضاف: "هناك مظاهرة في روما ينظمها أشخاص يعتقدون أن الجائحة غير موجودة. وسنرد عليهم بالبيانات".

كما خاطب وزير الخارجية، لويجي دي مايو، معارضي القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، عبر خطاب ألقاه في مدينة فودجا جنوبي البلاد، قائلا: "أدعو منكري فيروس كورونا إلى إظهار الاحترام على الأقل لعائلات الموتى".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عزيز مكناس السبت 05 شتنبر 2020 - 19:07
الحمد لله اطمئن قلبي ...الجهل متفشي في جميع بقاع العالم و ليس في المغرب فقط
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25
2 - DATS السبت 05 شتنبر 2020 - 19:26
فيروس كورونا كشف للعالم مدى تفشي الجهل والغباء حتى في أرقى المجتمعات .
وبعض الحمقى يدعون انهم علماء ينشرون الأكاذيب بين الناس لأهداف شخصية او سياسية . وآخرون استغلو غباء الناس لجني اموال طائلة . أتحدث عن حادثة بيع مراهم فاسدة بدعوى انها مقاومة لكورونا . وعن مدع يقول ان شبكات الجيل الخامس تنقل كورونا . الى هذه الدرجة وصل الانسان للغباء في زمن التطور التكنولوجي . انها نتيجة عكسية للتطور التكنولوجي . لان سرعة التطور تفوق قدرة الانسان العادي والساذج على استيعاب وفهم ما يدور من حوله .
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4
3 - الكوشي السبت 05 شتنبر 2020 - 19:45
ما رأي أولئك المعلقين الدين ما لبتوا ينعتون المغاربة بالمتخلفين والهمج وقلة الوعي.
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5
4 - مروان السبت 05 شتنبر 2020 - 20:03
فيروس كورونا خدعة و مؤامرة على الإسلام
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-1
5 - الحرية السبت 05 شتنبر 2020 - 20:12
محظوظون أنهم في دولة حقيقية وليسوا رعايا إحدى عصابات العالم المتخلف، قال رئيس الوزراء سوف نواجههم بالبيانات و الحقائق و ليس بالهراوات و الاعتقالات، مهما اختلف المواطن مع حكومته وجدت آليات للإقناع و الحوار، بعكس العالم السفلي الذي نعيش فيه بمجرد أن تفتح فمك تجدهم أمامك و أصفاد و اعتقال و محضر و تهم و حبس و البقية تعرفونها جيدا فهنيئا لمن قطع البحيرة.
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